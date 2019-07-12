アンカー･ジャパンは12日、Amazonプライム会員向けの感謝セール「プライムデー」で販売するセール品を予告した。モバイルバッテリーやUSB充電器、家電、オーディオ製品など40製品以上が、最大51%オフで提供される。

Amazonプラムデーの開催期間は、2019年7月15日0時から48時間限定。アンカー・ジャパンは、ワイヤレススピーカー「Soundcore Model Zero」を51%オフで販売するほか、ロボット掃除機「Eufy RoboVac 11S」を過去最安という25%オフの13,350円で提供。このほか、モバイルバッテリーやUSB充電器などもセール価格で登場する。

  • 12日時点で予告されているAnkerセール品の一部

現在予告されているAnkerのセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。

スマートフォンアクセサリ・モバイルバッテリ

  • Anker PowerCore 10000（モバイルバッテリー）　30％オフの2,029円
  • Anker PowerHouse（ポータブル電源）　32%オフの33,800円
  • Anker PowerWave 7.5 Stand（ワイヤレス充電器）　25％オフの2,249円
  • Anker PowerPort 2 Elite（USB急速充電器）　30%オフの1,469円

家電製品・オーディオ

  • Eufy RoboVac 11S（ロボット掃除機）　25%オフの13,350円
  • Anker Nebula Capsule（モバイルプロジェクター）　30%オフの27,800円
  • Soundcore Liberty Neo（完全ワイヤレスイヤホン）　24％オフの4,559円
  • Anker SoundCore 2（Bluetooth スピーカー)　30％オフの3,499円
  • Soundcore Model Zero（ワイヤレススピーカー）　51%オフの9,800円