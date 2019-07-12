アンカー･ジャパンは12日、Amazonプライム会員向けの感謝セール「プライムデー」で販売するセール品を予告した。モバイルバッテリーやUSB充電器、家電、オーディオ製品など40製品以上が、最大51%オフで提供される。
Amazonプラムデーの開催期間は、2019年7月15日0時から48時間限定。アンカー・ジャパンは、ワイヤレススピーカー「Soundcore Model Zero」を51%オフで販売するほか、ロボット掃除機「Eufy RoboVac 11S」を過去最安という25%オフの13,350円で提供。このほか、モバイルバッテリーやUSB充電器などもセール価格で登場する。
現在予告されているAnkerのセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。
スマートフォンアクセサリ・モバイルバッテリ
- Anker PowerCore 10000（モバイルバッテリー） 30％オフの2,029円
- Anker PowerHouse（ポータブル電源） 32%オフの33,800円
- Anker PowerWave 7.5 Stand（ワイヤレス充電器） 25％オフの2,249円
- Anker PowerPort 2 Elite（USB急速充電器） 30%オフの1,469円
家電製品・オーディオ
- Eufy RoboVac 11S（ロボット掃除機） 25%オフの13,350円
- Anker Nebula Capsule（モバイルプロジェクター） 30%オフの27,800円
- Soundcore Liberty Neo（完全ワイヤレスイヤホン） 24％オフの4,559円
- Anker SoundCore 2（Bluetooth スピーカー) 30％オフの3,499円
- Soundcore Model Zero（ワイヤレススピーカー） 51%オフの9,800円