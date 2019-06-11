Amazon.co.jpは11日、定額制音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」および「Prime Music」で、ゲーム「ファイナルファンタジー」シリーズの楽曲を配信開始した。
今回の配信開始は、6月11日（米国時間）から米国で開催する世界最大級のゲームコンペンション「E3」に合わせ、「ファイナルファンタジー」シリーズの楽曲がサブスクリプション解禁されたことによるもの。
月額980円の音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」では、「FINAL FANTASY GAME MUSIC」と「FINAL FANTASY BOSS BATTLE」の2つのプレイリストを公開し、「FINAL FANTASY VII Original Soundtrack」や「FINAL FANTASY X Original Soundtrack」など全75アルバムを再生可能。
また、年額4,900円のプライム会員向け音楽配信サービス「Prime Music」では、Amazon Music Unlimitedで配信するシリーズ楽曲の中から「プレリュード」や「片翼の天使」など19曲を厳選した「FINAL FANTASY GAME MUSIC in Prime」プレイリストを再生できる。