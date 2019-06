セガゲームスは6月4日、9月19日に発売予定の「メガドライブミニ」の収録タイトル第4弾を発表した。当初の全40タイトルに加えて、サプライズとして2つの新作タイトル「テトリス」「ダライアス」の全42タイトルが収録される。

メガドライブミニ

第4弾として発表されたのは以下のタイトル。

重装機兵レイノス(1990年3月/メサイヤ)

コラムス(1990年6月/セガ)

アリシアドラグーン(1992年4月/ゲームアーツ)

スノーブラザーズ(1993年5月/テンゲン)

スラップファイト(1993年6月/テンゲン)

ロード・ラッシュII(1993年7月/EAビクター)

モンスターワールドIV(1994年4月/セガ)

ロードモナーク とことん戦闘伝説(1994年6月/セガ)

ダイナマイトヘッディー(1994年8月/セガ)

ラングリッサーII(1994年8月/メサイヤ)

ダライアス(タイトー)

テトリス(セガ)

中でもサプライズとしての登場となったのは「ダライアス」と「テトリス」。「ダライアス」シリーズとしては、「ダライアスII」がメガドライブ向けに移植されていた(1990年)が登場していたが、今回「メガドライブミニ」向けに「ダライアス」が完全新規で移植されることになった。アーケード版は3画面だが、そのテイストを残しつつ移植。容量が大きいため、32ビットロムで開発されたという。

移植に当たって監修はタイトーが行い、サウンド面もタイトーのサウンドチームであるZUNTATAが監修。「内蔵音源でのダライアスサウンド移植では最高峰」と太鼓判を押す。

一方の「テトリス」も「メガドライブミニ」向けの完全新作となる。テトリスはメガドライブ版の発売が予定されていたが、ライセンスの関係で発売にいたらず「幻」となっていた。今回はシステム16版テトリスを現代の技術を結集して「メガドライブミニ」に移植したという。

夢の「メガドラタワー」もミニで実現

また「メガドライブミニ」用のデコレーションキット「メガドラタワーミニ」の発売も決定した。「メガドラタワーミニ」は「メガCD」「スーパー32X」「ロックオンカートリッジ」「ゲームカートリッジ」のミニチュアモデルがセットになっており、メガドライブミニと組み合わせることで「メガドラタワー」となる。なお、あくまでミニチュアモデルで「メガCD」「スーパー32X」の動作はしない。

メガドラタワーミニ

「メガドライブミニ」と同じ9月19日の発売で、価格は税別3,980円。

SEGA (C)extreme (C)1992 GAME ARTS (C)TOAPLAN Co., Ltd. (C)TATSUJIN Co., Ltd. (C)SEGA MUSIC(C)YUZO KOSHIRO (C) 1993, 2019 Electronic Arts Inc. Road Rash is a trademark of Electronic Arts Inc. (C)SEGA ORIGINAL GAME(C)LAT ORIGINAL GAME(C)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. REPROGRAMMED GAME(C)SEGA (C)TAITO CORPORATION 1986, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. Tetris (R) & (C) 1985~2019 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding. (C)CAPCOM CO., LTD. 1988, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. REPROGRAMMED GAME(C)SEGA (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)1992-2019 SUNSOFT (C) Disney (C)CAPCOM U.S.A., INC. 1991, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. (C)Konami Digital Entertainment 監修:野田昌宏 協力:株式会社オニロ ORIGINAL ILLUST DESIGNED BY SUEMI JUN ORIGINAL WEAPON ILLUST DESIGNED BY KUNIO AOI 原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊) (C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ/集英社 (C)CAPCOM CO., LTD. 1994, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. (C)2019 D4Enterprise Co.,Ltd.