セガゲームズは4月19日、家庭用ゲーム機「メガドライブミニ」の収録タイトル第2弾として10作品を発表した。サンダーフォースIIIや武者アレスタ、スーパーファンタジーゾーンといったシューティングゲームの名作がラインナップした。

「メガドライブミニ」は、セガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)が1988年に発売した家庭用ゲーム機「メガドライブ」を手のひらサイズで再現したもの。メガドライブを代表する40タイトルが収録される予定で、移植は「SEGA AGES」やセガ3D復刻プロジェクトでおなじみのエムツーが担当する。

メガドライブミニ

今回新たに収録タイトルとして発表されたのは以下の10タイトル。

サンダーフォースIII(1990年6月/テクノソフト)

武者アレスタ(1990年12月/東亜プラン)

スーパーファンタジーゾーン(1992年1月/サンソフト)

ランドストーカー ~皇帝の財宝~(1992年10月/セガ)

アイラブ ミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックス(1992年12月/セガ)

ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌(1993年1月/セガ)

ダイナブラザーズ2(1993年12月/CRI)

ハイブリッド・フロント(1994年7月/セガ)

魂斗羅 ザ・ハードコア(1994年9月/KONAMI)

ゲームのかんづめ お徳用(1995年6月/セガ)

注目は「サンダーフォースIII」「武者アレスタ」「スーパーファンタジーゾーン」というシューティングゲームの名作たち。メガドライブは多くの名作STGがあるため、今後もSTGタイトルの追加に期待したい。

サンダーフォースIII

武者アレスタ

スーパーファンタジーゾーン

また、ベルトスクロールアクションの傑作で、古代祐三氏の楽曲も含めて特に海外で評価の高い「ベア・ナックルII」のほか、ゲーム配信サービス「ゲーム図書館」の配信タイトルをまとめた「ゲームのかんづめ お徳用」といったユニークなタイトルが投入される。

ゲームのかんづめ お徳用。これも「1タイトル」でのカウント!

セガゲームズは、メガドライブミニの収録タイトル第2弾に合わせてTwitterキャンペーンを開催。セガ公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーンの告知ツイートをりつーとすると抽選で3名に「『メガドライブ』連結キーホルダー」と「セガロゴQUOカード」をセットをプレゼントする。応募受け付けは5月6日まで。

(C)SEGA (C)1992-2019 SUNSOFT (C) Disney MUSIC(C)YUZO KOSHIRO 監修:野田昌宏 協力:株式会社オニロ ORIGINAL ILLUST DESIGNED BY SUEMI JUN ORIGINAL WEAPON ILLUST DESIGNED BY KUNIO AOI (C)Konami Digital Entertainment (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)2019 D4Enterprise Co.,Ltd