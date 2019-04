ケンコー・トキナーは4月19日、キヤノンのフルサイズミラーレス「RFマウント」対応のSamyang製交換レンズ「14mm F2.8 ED AS IF UMC」「85mm F1.4 AS IF UMC」を発表した。両レンズはマニュアルフォーカスだが、キヤノン純正のRFレンズにはない低価格を訴求する。いずれも発売は4月26日で、価格はオープン。

14mm F2.8 ED AS IF UM

14mm F2.8 ED AS IF UMは、焦点距離14mmの超広角レンズ。115.7度の画角を活かした風景撮影などに力を発揮する。レンズ構成は10群14枚。複合非球面レンズやED(低分散)レンズ、HR(高屈折)レンズを採用し、無反射コーティングによりフレアとゴーストを抑制する。鏡胴にはウェザーシーリングも施している。直販サイトでの価格は税込み42,800円。

RFマウント対応の超広角レンズ「14mm F2.8 ED AS IF UMC」。かなりコンパクトな設計だ

花形フードは固定式となる

おもな仕様は以下の通り。

明るさ: F2.8-F22

最短撮影距離: 0.28m

本体サイズ: 長さ120.1×直径87mm

重さ: 800g

レンズフード:固定花形レンズフード

85mm F1.4 AS IF UMC

85mm F1.4 AS IF UMCは、焦点距離85mmの望遠レンズ。人物を撮影するのに適しており、開放F値が1.4と明るいため、暗い環境でも速めのシャッター速度で撮影できる。レンズ構成は7群9枚。絞り羽枚数は8枚で、美しい玉ボケの描写が楽しめる。鏡胴はウェザーシーリング仕様。直販サイトでの価格は税込み37,400円。

RFマウント対応の望遠レンズ「85mm F1.4 AS IF UMC」

おもな仕様は以下の通り。