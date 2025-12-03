ソニーは12月2日、フルサイズミラーレスの新製品「α7 V」（ILCE-7M5）を発表した。AI性能や高速性能を引き上げたスタンダードモデル。AIプロセッシングユニットを内蔵した新画像処理エンジン「BIONZ XR2」を搭載し、被写体認識性能を大幅に高めた。センサーはデータの高速なやり取りが可能な部分積層型センサーに一新し、AEAF追従で秒30コマの高速連写に対応した。ディープラーニングで写真を精細化する機能も追加した。階調表現はα7 IVの2倍に引き上げ、JPEGの撮って出しでも表現力を高められる。
価格はオープンで、予想実売価格はボディ単体モデルが416,900円前後、ズームレンズキットが44万円前後。発売日はボディ単体モデルが12月19日で、ズームレンズキットは2026年春以降。
おもな特徴は以下の通り。
- 33MPのCMOS部分積層型センサー「Exmor RS」、ダイナミックレンジは16ストップに向上
- AIプロセッシングユニットを内蔵した新画像処理エンジン「BIONZ XR2」で被写体認識性能を向上（高速演算処理は毎秒60回）
- 部分積層型センサーとBIONZ XR2によりAEAF追従で秒30コマの高速連写に対応（電子シャッター時）、ブラックフリー撮影にも対応
- BIONZ XR 2の低消費電力化と放熱構造の改良で熱停止しづらくなった
- シャッターを切る最大1秒前の写真を記録できるプリ撮影に対応（α1 IIと同等）
- ディープラーニングによりAWBの精度を改良
- ボディ内手ぶれ補正機構は7.5段分（周辺部は6.5段）に向上（α7 IVは5.5段）
- 複数枚のRAW画像を撮影して精細感のある写真に仕上げるコンポジットRAW撮影（処理はカメラ内）
- 1枚のRAW画像からディープラーニングで高精細写真を仕上げるエクステンデッドRAW撮影に対応し、動きモノの被写体も高精細化が可能（処理はPCが必要）
- 動画は4K/120pの撮影に対応（Super35mm相当の画角）、4K/60pはクロップなしのフルサイズでの撮影に対応
- 背面液晶は4軸マルチアングルモニターに改良
- メモリーカードはCFExpress Type A/SDとSDのデュアルスロット
- USB端子はUSB Type-C×2に改良
- バッテリー撮影枚数は約750枚に向上（液晶モニター時）
【編集部MEMO】いわゆる無印のα7シリーズも、ついにAIプロセッシングユニットを搭載し、リアルタイム認識AFがα7R Vやα7C IIなどと同等に。価格は40万円超えになったことで、4万円キャッシュバック実施中のα7R Vとの比較検討も必要か。