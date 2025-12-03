ソニーは12月2日、フルサイズミラーレスの新製品「α7 V」（ILCE-7M5）を発表した。AI性能や高速性能を引き上げたスタンダードモデル。AIプロセッシングユニットを内蔵した新画像処理エンジン「BIONZ XR2」を搭載し、被写体認識性能を大幅に高めた。センサーはデータの高速なやり取りが可能な部分積層型センサーに一新し、AEAF追従で秒30コマの高速連写に対応した。ディープラーニングで写真を精細化する機能も追加した。階調表現はα7 IVの2倍に引き上げ、JPEGの撮って出しでも表現力を高められる。

価格はオープンで、予想実売価格はボディ単体モデルが416,900円前後、ズームレンズキットが44万円前後。発売日はボディ単体モデルが12月19日で、ズームレンズキットは2026年春以降。

おもな特徴は以下の通り。

33MPのCMOS部分積層型センサー「Exmor RS」、ダイナミックレンジは16ストップに向上

AIプロセッシングユニットを内蔵した新画像処理エンジン「BIONZ XR2」で被写体認識性能を向上（高速演算処理は毎秒60回）

部分積層型センサーとBIONZ XR2によりAEAF追従で秒30コマの高速連写に対応（電子シャッター時）、ブラックフリー撮影にも対応

BIONZ XR 2の低消費電力化と放熱構造の改良で熱停止しづらくなった

シャッターを切る最大1秒前の写真を記録できるプリ撮影に対応（α1 IIと同等）

ディープラーニングによりAWBの精度を改良

ボディ内手ぶれ補正機構は7.5段分（周辺部は6.5段）に向上（α7 IVは5.5段）

複数枚のRAW画像を撮影して精細感のある写真に仕上げるコンポジットRAW撮影（処理はカメラ内）

1枚のRAW画像からディープラーニングで高精細写真を仕上げるエクステンデッドRAW撮影に対応し、動きモノの被写体も高精細化が可能（処理はPCが必要）

動画は4K/120pの撮影に対応（Super35mm相当の画角）、4K/60pはクロップなしのフルサイズでの撮影に対応

背面液晶は4軸マルチアングルモニターに改良

メモリーカードはCFExpress Type A/SDとSDのデュアルスロット

USB端子はUSB Type-C×2に改良

バッテリー撮影枚数は約750枚に向上（液晶モニター時）

操作ダイヤル類の配置は基本的に変わらない

