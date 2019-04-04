パソコンショップアークは4月2日、BTO PC「CROYDON（クロイドン）」シリーズから、AMD Radeon VIIを搭載するミドルタワーのゲーミングデスクトップPC（2モデル）を発売した。4月2日から受注を開始しており、注文確定から7日～10日後に届けられる。
CY-AR8X47A-DR
CY-AR8X47A-DRの標準構成価格は258,000円（税込）。グラフィックスにAMD Radeon VIIを搭載するほか、SanMax製メモリ、ウエスタンデジタル製M.2 SSD、マザーボードにASUS製「PRIME X470-PRO」などを採用。ケースは拡張性に優れるFractal Design製「Define R6 Black」。
標準構成時の主な仕様は、CPUがAMD Ryzen 2700X（3.7GHz）、メモリがDDR4-2666 16GB、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがAMD Radeon VII（16GB HBM2）。OSはWindows 10 Home 64bit。本体サイズはW233×D543×H465mm。
CY-IC8Z39A-DR
CY-IC8Z39A-DRの標準構成価格は273,000円（税込）。CPUに第9世代Intel Core i7 9700K（3.6GHz）を搭載する。CPUクーラーはサイズ製「虎徹 MarkII」、マザーボードはMSI製「MPG Z390 GAMING PRO CARBON」。そのほかの仕様はほぼ共通。