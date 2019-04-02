サードウェーブは4月2日、ゲーミングPC「GALLERIA」より、自作PC組み立てゲーム「PC Building Simulator」の動作確認済みモデルを発売した。全国のドスパラ店舗、および通販サイトで販売し、直販価格は税別84,980円から。
The Irregular CorporationがDMM GAMES PCゲームフロアにて配信中の、自作PC組み立てゲーム「PC Building Simulator」が快適に動作するゲーミングデスクトップPC。ミニタワーモデル（1機種）とフルタワーモデル（2機種）をラインアップする。
PC Building Simulator 推奨パソコン GALLERIA RH5
CPUにAMD Ryzen 5 2600、グラフィックスにNVIDIA GeForce GTX 1050 Tiを搭載したミニタワーモデル。
主な仕様は、CPUがAMD Ryzen 5 2600、チップセットがAMD B350、メモリが8GB PC4-21300(4GB×2)、ストレージが240GB SSD＋1TB HDD、光学ドライブは非搭載。グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB。ケースはガレリア専用 KTMミニタワーケース (MicroATX)。OSはWindows 10 Home。
インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.0×6、USB 2.0×2、DVI×1, HDMI×1, DisplayPort×1など。本体サイズは約W185×D395×H370mm、重量は約8.2kg。この構成で価格は84,980円（税別）。
PC Building Simulator 推奨パソコン GALLERIA XT
CPUにIntel Core i7-8700、グラフィックスにNVIDIA GeForce GTX 1660 Tiを搭載したフルタワーモデル。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-8700、チップセットがIntel H370、メモリが8GB PC4-21300(4GB×2)、ストレージが500GB SSD＋1TB HDD、光学ドライブは非搭載。グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB。ケースはガレリア専用 KTケース (ATX)。OSはWindows 10 Home。
インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Gen1×2 USB3.1 Gen2×2（TypeA）、USB3.0×2、USB2.0×2、DVI×1, HDMI×1, DisplayPort×1など。本体サイズは約W207×D520.7×H450.2mm、重量は約13.9kg。この構成で価格は129,980円（税別）。
PC Building Simulator 推奨パソコン GALLERIA XF
CPUにIntel Core i7-9700K、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2070を搭載したフルタワーモデル。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9700K、チップセットがIntel H370、メモリが8GB PC4-21300(4GB×2)、ストレージが500GB SSD+2TB HDD、光学ドライブは非搭載。グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 2070 8GB。ケースはガレリア専用 KTケース (ATX)。OSはWindows 10 Home。
インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Gen1×2 USB3.1 Gen2×2（TypeA）、USB3.0×2、USB2.0×2、DVI×1, HDMI×1, DisplayPort×3など。本体サイズは約W207×D520.7×H450.2mm、重量は約13.9kg。この構成で価格は179,980円（税別）。