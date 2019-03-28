Amazon.co.jpは3月28日、自宅のスピーカーで音声アシスタント「Amazon Alexa」を使えるようにするデバイス「Echo Input」を発売した。価格は2,980円(税込)。





Echo Input

Echo Inputはスピーカー機能を備えず、単体では利用できない。まず、Echo Inputを自宅のWi-Fiに接続し、そのあと3.5mmオーディオケーブルかBluetoothで自宅のスピーカーとつなぐ。Echo Inputを接続したスピーカーは、Amazon Alexa対応スマートスピーカーのように使え、Amazon Alexaの音声がスピーカーから流れる。ユーザーはAlexaスキルを利用できるほか、音声で曲送りや曲の停止操作などが行える。

利用イメージ

BluetoothでEcho Inputとスピーカーをつなぐ場合、Alexa対応端末に接続する「呼びかけ機能」や、音声通話機能は使えない(2019年3月28日現在)。

本体サイズはW80×H14×D80mm、重さは78g。Wi-FiはIEE802.11 a/b/g/n/acに対応する。パッケージには電源アダプタ、microUSBケーブル、AUXケーブル(1m)が付属する。