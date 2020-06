ソニーモバイルコミュニケーションズは、2月25日からスペイン・バルセロナで行われる世界最大級のモバイル関連展示会「MWC19 Barcelona」に合わせて、Xperia新製品を発表するとTwitterで予告した。

Embrace a new perspective with #Xperia at #SonyMWC pic.twitter.com/RrWJFShpGR — Sony Xperia (@sonyxperia) 2019年2月18日

ソニーモバイルコミュニケーションズのXperia公式Twitterアカウント(@sonyxperia)は、Twitterで「Embrace a new perspective with #Xperia at #SonyMWC」というつぶやきと、15秒の動画を投稿。投稿された動画では、超横長ディスプレイのような映像が流れ(実測ではいわゆる2.35:1のシネスコサイズに近い比率だった)、最後に「25.02.19 08:45 CET」という文字が浮かび上がる。

同社は例年MWCにブースを構え、スマートフォン「Xperia」シリーズやXperia周辺機器などの新製品を発表している。今回投稿されたツイートにも「#Xperia」や「#SonyMWC」というタグが付けられていることから、2019年のMWC期間中となる2月25日8時45分(ヨーロッパ時間。日本時間は2月25日16時45分)に新製品が登場することが期待される。