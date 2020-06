中国Huaweiは2月1日、2019年2月24日(スペイン時間)に新しいデバイスを発表すると予告した。

2月25日(スペイン時間)から開催される、世界最大級の通信・モバイル関連イベント「MWC19」に合わせたもので、同社Twitter( @HuaweiMobile )が画像付きで公開。投稿された画像を見ると液晶を折りたためる新デバイスが登場するとみられる。発表日はスペイン時間2月24日14時(日本時間2月24日22時)。

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1