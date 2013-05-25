サードウェーブデジノスは24日、同社が製造して「ドスパラ」で販売するデスクトップPC/ノートPCの全モデルに、ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK 2013 for Windows」(60日無償試用版)を添付することを発表した。インストールはユーザーが行う。

「ATOK 2013 for Windows」は高機能・高性能な日本語入力システム。ジャストシステムが提供しているダウンロード版の無償試用期間は通常30日だが、60日間無償試用の特別版をバンドル。デスクトップ画面にインストーラーのファイルが配置され、それを実行することでインストールする。

無償試用期間の使用後は、WindowsやAndroidを搭載したデバイス最大10台まででATOKを利用できるジャストシステムのサービス「ATOK Passport」(月額300円より)に申し込むことで、常に最新のATOKを継続して利用可能。