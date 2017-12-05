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「ジャストシステム」の最新情報・話題まとめ

日本のソフトウェアメーカー「ジャストシステム」に関する情報をまとめます。

2019年02月20日(水)

Top

「ATOK」最新版レビュー、「まいかた」じゃなくて「ひらかた」だよ

ソフト 02/20 19:00

2018年12月04日(火)

Top

やっぱコレだよね、最新「ATOK」「一太郎2019」発表会から

ソフト 12/04 20:15

Top

ジャストシステム、超小型モバイル「GPD Pocket 2」の一太郎特別セット

PC本体 12/04 17:14

Top

Android版「ATOK Passport」上位版を更新 - 単語予測性能が30％向上

スマホアプリ / サービス 12/04 16:04

Top

日本語ワープロソフト「一太郎2019」、校正精度が上がり新元号にも対応

ソフト 12/04 15:43

2018年11月21日(水)

Top

ジャストシステム、タブレット学習「スマイルゼミ 幼児コース」

ソフト 11/21 20:26

2018年11月15日(木)

Top

ジャストシステム、ハイブリッドクラウドで横断検索できる企業内検索システム

業務システム 11/15 15:06

2018年11月02日(金)

Top

ジャストシステム、ATOK技術を活用したAI「桐壺」でクラウドAIサービス

マーケティング 11/02 14:09

2018年03月20日(火)

Top

モバイル向け「ATOK」が40%オフに、3月21日0時からセール販売

スマホアプリ / サービス 03/20 14:55

2018年03月16日(金)

Top

最新のATOKを1カ月ちょっと使ってみたレビュー

ソフト 03/16 14:26

2018年01月23日(火)

Top

「一太郎2018」発売記念、JUSTロゴ入りモバイルバッテリー

周辺機器 01/23 16:03

2017年12月11日(月)

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第108回 「間違える」ことを前提にした新ATOK

パソコン 12/11 06:00

2017年12月06日(水)

Top

サブスクリプション化の新「ATOK」、出力を極めた「一太郎2018」 - ジャストシステム発表会から

ソフト 12/06 02:05

2017年12月05日(火)

Top

ジャストシステム、100台限定の一太郎2018発売記念PC

PC本体 12/05 18:03

Top

東プレ「REALFORCE」に黒×赤デザインの一太郎2018発売記念モデル

周辺機器 12/05 15:48

Top

小説執筆に役立つ機能を載せた最新ワープロソフト「一太郎2018」

ソフト 12/05 14:57

Top

日本語入力システム「ATOK」、ディープラーニングでもっと賢く

ソフト 12/05 14:31

2017年11月23日(木)

Top

子どもがプログラミングを学ぶ本質は? - ジャストシステムのタブレット学習「スマイルゼミ」新講座

ソフト 11/23 17:52

2017年09月27日(水)

Top

ジャストシステム、ATOK for iOSを40%オフ - 30日まで960円に

スマホアプリ / サービス 09/27 18:02

2017年09月06日(水)

Top

ジャストシステム、小学校向けドリル学習ソフトのクラウド版を発表

情報システム 09/06 15:30

2017年08月24日(木)

Top

SNOWっぽい動物スタンプ写真が作れる「楽々はがき2018」

ソフト 08/24 19:39

2017年07月04日(火)

Top

動画コンテンツを毎日視聴する人は約2割、10代はスマホでの視聴時間長く

スマホアプリ / サービス 07/04 13:37

2017年05月31日(水)

Top

Mac向け「ATOK 2017 for Mac」発売、誤変換を30％削減し快適に

ソフト 05/31 15:12

2017年04月28日(金)

Top

笛吹けども世間は踊らず? プレミアムフライデーに4割「あきらめている」

ビジネス 04/28 18:20

2017年04月20日(木)

Top

企業のシステム導入検討時、入力フォームがスマホ未対応で30%離脱

マーケティング 04/20 13:41

2017年03月15日(水)

Top

ATOK、月額サービス利用者向けにAndroidとの同期機能

ソフト 03/15 17:37

2017年02月24日(金)

Top

テレビの新製品、新しい機能に期待する?

テレビ / レコーダー 02/24 17:51

2017年02月16日(木)

Top

ディープラーニングを採り入れた変換エンジンを新搭載 - 「ATOK 2017 for Windows」

ソフト 02/16 14:53

2017年02月15日(水)

Top

IoT家電、必要? 個人情報は?

その他ガジェット 02/15 17:50

2017年02月13日(月)

Top

自分だけのスタイルを作れる「一太郎2017」

ソフト 02/13 00:00

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