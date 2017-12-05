「ジャストシステム」の最新情報・話題まとめ
2019年02月20日(水)
「ATOK」最新版レビュー、「まいかた」じゃなくて「ひらかた」だよ
ソフト 02/20 19:00
2018年12月04日(火)
やっぱコレだよね、最新「ATOK」「一太郎2019」発表会から
ソフト 12/04 20:15
ジャストシステム、超小型モバイル「GPD Pocket 2」の一太郎特別セット
PC本体 12/04 17:14
日本語ワープロソフト「一太郎2019」、校正精度が上がり新元号にも対応
ソフト 12/04 15:43
2018年11月21日(水)
ジャストシステム、タブレット学習「スマイルゼミ 幼児コース」
ソフト 11/21 20:26
2018年11月15日(木)
ジャストシステム、ハイブリッドクラウドで横断検索できる企業内検索システム
業務システム 11/15 15:06
2018年11月02日(金)
ジャストシステム、ATOK技術を活用したAI「桐壺」でクラウドAIサービス
マーケティング 11/02 14:09
2018年03月20日(火)
モバイル向け「ATOK」が40%オフに、3月21日0時からセール販売
スマホアプリ / サービス 03/20 14:55
2018年03月16日(金)
最新のATOKを1カ月ちょっと使ってみたレビュー
ソフト 03/16 14:26
2018年01月23日(火)
「一太郎2018」発売記念、JUSTロゴ入りモバイルバッテリー
周辺機器 01/23 16:03
2017年12月11日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第108回 「間違える」ことを前提にした新ATOK
パソコン 12/11 06:00
2017年12月06日(水)
2017年12月05日(火)
ジャストシステム、100台限定の一太郎2018発売記念PC
PC本体 12/05 18:03
東プレ「REALFORCE」に黒×赤デザインの一太郎2018発売記念モデル
周辺機器 12/05 15:48
小説執筆に役立つ機能を載せた最新ワープロソフト「一太郎2018」
ソフト 12/05 14:57
日本語入力システム「ATOK」、ディープラーニングでもっと賢く
ソフト 12/05 14:31
2017年11月23日(木)
子どもがプログラミングを学ぶ本質は? - ジャストシステムのタブレット学習「スマイルゼミ」新講座
ソフト 11/23 17:52
2017年09月27日(水)
2017年09月06日(水)
ジャストシステム、小学校向けドリル学習ソフトのクラウド版を発表
情報システム 09/06 15:30
2017年08月24日(木)
SNOWっぽい動物スタンプ写真が作れる「楽々はがき2018」
ソフト 08/24 19:39
2017年07月04日(火)
動画コンテンツを毎日視聴する人は約2割、10代はスマホでの視聴時間長く
スマホアプリ / サービス 07/04 13:37
2017年05月31日(水)
Mac向け「ATOK 2017 for Mac」発売、誤変換を30％削減し快適に
ソフト 05/31 15:12
2017年04月28日(金)
笛吹けども世間は踊らず? プレミアムフライデーに4割「あきらめている」
ビジネス 04/28 18:20
2017年04月20日(木)
企業のシステム導入検討時、入力フォームがスマホ未対応で30%離脱
マーケティング 04/20 13:41
2017年03月15日(水)
ATOK、月額サービス利用者向けにAndroidとの同期機能
ソフト 03/15 17:37
2017年02月24日(金)
テレビの新製品、新しい機能に期待する?
テレビ / レコーダー 02/24 17:51
2017年02月16日(木)
2017年02月15日(水)
IoT家電、必要? 個人情報は?
その他ガジェット 02/15 17:50
2017年02月13日(月)
自分だけのスタイルを作れる「一太郎2017」
ソフト 02/13 00:00
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