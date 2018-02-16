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「nano tech 2018」のニュースまとめ

2018年2月14日～16日にかけて東京・台場の東京ビッグサイトにて開催されたナノテクノロジーの展示会「nano tech 2018 第17回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展した約500社・機関のブースから、自動車、航空・宇宙、環境・エネルギー、最先端医療、次世代センサー、AI・IoTに至るまで、幅広い分野で注目を集める技術やソリューションの紹介を行います。

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最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。