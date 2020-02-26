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「日本ものづくりワールド2020」のニュースまとめ

「機械要素技術展」、「設計・製造ソリューション展」、「次世代3Dプリンタ展」、「ものづくりAI/IoT展」、「3D&バーチャルリアリティ展」、「工場設備・備品展」、「航空・宇宙機器 開発展」、「工場設備・備品展」、「計測・検査・センサ展」といった複数のものづくり専門展から構成される日本最大級のものづくり専門展示会「日本ものづくりワールド2020」にて、注目を集めていた企業や技術、最先端研究成果などをお届けします。

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日本の製造業の根幹に存在する「ものづくり」。そんな製造業の第一線で活躍するエンジニアたちに、シミュレーションや3Dプリンタ、3D CADの活用などで大きく変わろうとしている現場の情報や技術トレンド、ホットなニュースをお届けします