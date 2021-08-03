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「ISC 2021」のニュースまとめ

毎年6月にドイツで開催されてきたものの、2021年は新型コロナの関係からバーチャル開催となったスーパーコンピューティングに関する国際会議「ISC(International Supercomputing Conference)2021 Digital」にて発表された、世界的に注目を集めるスーパーコンピュータに関する技術や取り組みなどの話題をお届けします。

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最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。