「ISC 2021」のニュースまとめ

毎年6月にドイツで開催されてきたものの、2021年は新型コロナの関係からバーチャル開催となったスーパーコンピューティングに関する国際会議「ISC(International Supercomputing Conference)2021 Digital」にて発表された、世界的に注目を集めるスーパーコンピュータに関する技術や取り組みなどの話題をお届けします。