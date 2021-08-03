毎年6月にドイツで開催されてきたものの、2021年は新型コロナの関係からバーチャル開催となったスーパーコンピューティングに関する国際会議「ISC(International Supercomputing Conference)2021 Digital」にて発表された、世界的に注目を集めるスーパーコンピュータに関する技術や取り組みなどの話題をお届けします。
H3ロケット9号機、8月10日打上げへ 台風13号次第で条件整わない可能性も
レゾナックの2026年12月期上期のコア営業利益は前年同期比2.6倍の888億円、AI向け半導体材料が好調
大型ブラックホールの高温ガスは30万光年先まで届く XRISMの観測で判明
H3ロケット8号機の失敗はどうすれば防げたのか? 浮かび上がるリスク管理の難しさ
APEX 2026から見えてきた未来:先端電子パッケージングの最新事情と次なるパラダイムシフト
最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。