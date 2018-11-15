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「ET 2018」のニュースまとめ

2018年11月14日～16日にかけて、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜にて開催された最先端の組込技術、IoT技術にフォーカスした総合技術展「ET 2018(Embedded Technology 2018)」および「IoT Technology 2018」で注目を集めたブースの内容などをお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。