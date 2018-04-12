「名古屋ものづくりワールド2018」のニュースまとめ

CAD、CAE、ERP、生産管理システムなどの製造業向けITソリューションや、軸受、ベアリング、ねじ、ばねなどといった機械要素、加工技術、工場に必要な設備、そして航空宇宙機器に適用可能な加工技術、機械部品、制御技術といった東海地方や中部地域の企業や技術が集結するものづくりのための展示会「名古屋ものづくりワールド2018」にて、注目を集めていた企業や技術、最先端研究成果などをお届けします。