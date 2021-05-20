「COOL Chips 24」のニュースまとめ

主に情報処理関係の半導体チップに関して、回路設計からアーキテクチャ、ソフトウェアなどの招待講演と論文発表が行われる国際学会で、シリコンバレーで開催される「Hot Chips」の姉妹学会と位置付けられている「COOL Chips」として、2021年に開催される「COOL Chips 24」に関する話題をお届けします。