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2024/07/26 09:00
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物流の2024年問題にドライバー目線で挑むコカ・コーラ ボトラーズジャパン
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AWS、中堅・中小企業向け事業戦略を説明 - やさしい手とネイティブキャンプが事例紹介
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物流2024年問題とCO2削減効果を狙った新幹線物流、その効果と実現可能性は？ - NRIメディアフォーラムより
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目指すはオンプレPBXの全廃! 日本航空が取り組むクラウドPBX移行の現状
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2024/03/12 17:05
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第260回 Azure +クラウド型 CRM によるタクシーの無線配車システムで処理件数を 20 ％向上! 日本交通が取り組むモビリティ DX
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「CLOMO MDM」導入事例 第2回 彗星のように空を駆けるスターフライヤーの業務改革と安全管理。上質で快適なフライトを支えるiPad端末
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