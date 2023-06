日本の IT リーダーカンパニーとしてビジネスを展開する TIS インテックグループの TIS。金融・産業・公共・流通サービスなど、3000 社以上の多様な業種に及ぶ企業のビジネスパートナーとして、成長戦略を支える IT サービスを提供してきました。現在は 50 年以上にわたり培ってきた業界知識や IT 構築力を生かして、社会や企業の DX(デジタルトランスフォーメーション)を支援している同社は、自社の DX にも積極的に取り組んでいます。2022 年には DX 推進本部を立ち上げ、「社会 DX」「事業 DX」「内部 DX」の 3 つを軸に DX を推進。従来から推進する新しい働き方の実現やゼロトラストに加えて、DX 推進本部では社内の DX を担う「内部 DX」として、社員が知的創造活動に集中できるような取り組みを推進しています。そこで中心として採用したのは、Microsoft 365 をはじめとしたマイクロソフトの製品やサービスでした。