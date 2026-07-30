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Google Cloud Next Tokyo 26が開幕、NTTデータとSOMPOの事例も紹介
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Claude Codeで非エンジニアも開発 - グッドパッチが全社導入で得た成果とは
2026/07/17 07:00
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フジテレビ、冬季国際スポーツ大会の中継制作をAWSでクラウド化 ネットワークコスト45％削減
2026/06/26 11:00
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社員はAIを使っているのに会社は変わらない――ソフトバンクが見つけたAI活用の盲点
2026/06/18 12:51
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モンスト施策の工数98%削減 MIXIがAI活用を評価制度に組み込んだ理由
2026/06/18 11:00
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kintone活用事例 - 現場の業務はこう変わった 第3回 シムトップス、kintoneとAI活用で商談創出216% 営業活動をゲーム化
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2026/03/23 07:00
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「ドラゴンクエストX」にAIバディ登場- Google Cloudが提案するAI前提で再設計されるゲーム体験
2026/03/21 20:00
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NECがCelonisでデータドリブン経営を加速、在庫管理83%削減とSAPクリーンコア化
2026/03/10 13:00
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キヤノンMJ、2万ユーザーの環境にSASEソリューション導入 - 既存環境を止めることなく実現
2026/03/06 12:08
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TKC、GitHub Copilotの全社定着プロジェクトを開始
2026/02/26 10:42
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2026/01/06 07:00
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全社で進むAI活用、マネーフォワードが描く生産性向上のロードマップ - 82%が生産性向上を実感
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NTTデータがAIガバナンスプラットフォーム「IBM watsonx.governance」を導入
2025/12/02 11:17
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日本企業のDXを加速するGitHubのAI・クラウド戦略 - NTTドコモが導入で得た効果
2025/11/27 07:00
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ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第15回 富士フイルムグループのDX推進に向けて最新のITインフラへ刷新――多様な事業特性とグローバル拠点を統合的に網羅するセキュリティシステムを構築
2023/09/26 08:00
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次世代移動通信システム「5G」とは 第103回 NECプラットフォームズが新工場にローカル5Gを本格活用、いち早く実現できた理由は
2023/09/07 11:00
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事例で学ぶ、Microsoft 365 活用術 第12回 社内 SNSでコミュニケーション変革を進める富士通! グローバルの利用者数 10 万人を支えるのは Viva Engage
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