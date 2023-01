ブリティッシュコロンビア大学(UBC)は、オメガ3脂肪酸をカプセル化する新しい方法の開発について、研究を進めている。では、なぜオメガ3脂肪酸に注目しているのだろうか。そして新しい方法でカプセル化する理由は何だろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。

宇宙活動で必須なオメガ3脂肪酸のカプセル化とは?

UBCの研究チームは、なぜオメガ3脂肪酸に注目しているのだろうか。彼らはプレスリリースにおいて、オメガ3脂肪酸の重要性について以下のように述べている。

"Omega-3 is essential to mental sharpness. Even a couple of days without omega-3 in our diets may dull our brains and have us feeling less than our best(オメガ3脂肪酸は精神的な明晰さに不可欠だ。ダイエットとして数日間オメガ3脂肪酸を摂取しないだけで、脳の活動は鈍くなりベストな状態でないと感じるだろう)."

つまり、オメガ3脂肪酸は脳の活動や精神面において不可欠な成分なのだ。そして彼らは、このオメガ3脂肪酸が将来必要とされる場所として、宇宙空間での火星探査ミッションなどを想定している。長期間宇宙で活動する宇宙飛行士などの栄養補給として、その活用を重要視しているのだ。

しかし、オメガ3脂肪酸の消費・貯蔵期限は2年だという。それ以上経過してしまうと品質が悪くなる上に、発がん性を有するようになるというのだ。宇宙活動というものは、2年以上にわたって行われるが容易に想定されるため、これ以上の期間を高い品質で保てるようにしなければならない。

そこで彼らは、オメガ3脂肪酸の「カプセル化」を目指して、Ingredionという企業と協力しながらキヌアパウダーを使ってカプセル化する方法を検討している。ただし研究チームによると、この方法でオメガ3脂肪酸の品質を2年以上保つことは難しいかもしれないという。

そして別のアプローチとして、木材の繊維に由来するセルロースナノクリスタルという結晶を活用する方法に着手。この結晶は非常に細かく、油と水をうまく繋げてくれるものだといい、もしこの方法がうまくいけば、サプリメントのようにカプセルを摂取する方法以外にも、コーヒーやスムージーに入れるクリームのような形で利用できるかもしれないという。

いかがだっただろうか。今回紹介したUBCでの研究は宇宙での活用を想定しているが、現在のヨーロッパで見られる戦時など、物資のサプライチェーンが崩壊するシーンでも有効に活用されるものになるだろうとしている。