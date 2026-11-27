アルプス システム インテグレーション(ALSI)とさくらインターネットは11月26日、パブリッククラウド分野で協業を開始したと発表した。ALSIが提供する「クラウド構築支援サービス」の対応クラウドに「さくらのクラウド」を追加し、設計・構築から運用・保守までを一気通貫で支援する。対象は日本国内でのデータ保管や高いセキュリティ要件を持つ民間企業に加え、自治体や教育機関などを想定する。料金は個別見積もり。

「さくらのクラウド」の設計から運用・保守まで一貫支援

協業の背景には、AI需要の急拡大に伴うメモリ需給の逼迫などによるサーバの調達・更新コスト上昇がある。オンプレミス環境の維持・運用負担が高まる一方、セキュリティやガバナンスの観点から、データを国内へ保管したいというニーズも増えているという。両社はこうした需要に対し、国産クラウドへの移行を支援する。

ALSIのクラウド構築支援サービスは、パブリッククラウドの導入から運用、保守までを支援するサービス。顧客の要件や既存システム環境に応じたクラウド基盤を提案し、社内ネットワーク環境の構築にも対応する。

今回の協業では、この対象にさくらのクラウドを追加する。ALSIがこれまで蓄積してきたパブリッククラウドの構築・運用ノウハウと、さくらインターネットが国内の自社データセンターで運営するクラウド基盤を組み合わせる。

これにより、顧客側でクラウド構成や移行方式を設計するだけでなく、本番環境の構築から導入後の運用・保守まで支援できる体制を整える。国産クラウドを選択肢に加えたいものの、クラウド移行や日々の運用に必要なIT人材を十分に確保できない企業・組織の需要にも対応する。

国産初のガバメントクラウド採択を企業・自治体向けに活用

さくらのクラウドは、サーバやストレージなどを提供するパブリッククラウドサービス。大規模法人や公的機関の業務システムでも利用されている。

時間割、日割、月額の料金体系を設け、利用期間に応じて最も安価な料金を適用する仕組みを採用する。また、2026年度のガバメントクラウド対象サービスとして、国産クラウドでは初めてデジタル庁に採択されている。

両社は、ALSIのクラウド導入・運用ノウハウとさくらインターネットの国内クラウド基盤を組み合わせ、コスト最適化やIT人材不足といった企業・組織の課題解決につなげる考えだ。