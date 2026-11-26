伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は11月26日、住友電気工業（住友電工）が進める人材育成のグローバル標準化に向け、教育・研修基盤の構築を支援したと発表した。この教育・研修基盤は米Cornerstone OnDemandが提供するクラウド型学習プラットフォーム「Cornerstone OnDemand」を活用したもの。10月から世界40カ国・280社・5.5万人規模で本格展開されている。

人材育成のグローバル標準化に向けた支援のイメージ

23言語で理念・コンプライアンス教育を提供

住友電工は、社員が活躍・成長・自己実現し社会に貢献できる企業を目指し、グループ共通の教育・研修体系「SEIユニバーシティ」を整備してきた。事業のグローバル化に伴って海外関係会社が増えるなか、企業理念やコンプライアンスの浸透によるガバナンス強化と、世界各地の社員が等しく学べる環境づくりが求められていた。

新しい学習基盤の要件は、理念・コンプライアンス教育を23言語で提供すること、拠点ごとに異なるネットワーク環境で安定して使えること、大規模なアカウント運用に対応することの3点だった。採用したCornerstone OnDemandのプラットフォームは、180カ国・50言語に対応する。

展開は段階的に進めた。2024年10月に9言語で先行展開し、海外拠点からのフィードバックを反映して改善を重ね、2026年10月に23言語へ拡大して本格展開に移った。国内で培った教育体系をグローバル共通の学習環境に展開することで、各国の社員が場所を問わず母国語で学べるようにした。

権限設計や人事マスタとの連携も支援

CTCは今回、住友電工の人材開発部／情報システム部／海外拠点の人事センターが連携する部門横断プロジェクトにおいて、導入から本格展開までを支援した。各地域のネットワーク環境を踏まえた運用設計とシステム設定に加え、権限設計、認証基盤や人事マスタとの連携、受講状況の可視化に取り組んだ。住友電工はグループ全体の受講状況を一元管理することで、企業理念やコンプライアンスの浸透を促し、ガバナンス強化を進めていく考えだ。

CTCは今後も構築した基盤を通じて住友電工の人材育成を支援する。今回の知見を生かし、グローバルに事業を展開する企業に向けて、学習基盤の導入から運用までを支援していくとしている。

編集部メモ

住友電工は2026年4月27日に、グローバル学習管理システム「SEG e-CAMPUS」の本格展開を開始したことを発表している。当時の利用規模は20カ国・約1万人で、2026年度に約40カ国・5万人規模へ拡大する計画を示していた。

今回のCTCの発表とは別に、コーナーストーン オンデマンド ジャパンから、住友電工が教育・研修のグローバル展開を支える学習ソリューションとして「Cornerstone Learn」を導入したことが2026年4月7日に発表されている。また、CTCは2018年3月にCornerstone OnDemandの人材管理クラウドサービスの提供を開始している。