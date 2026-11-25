アイオーデータ(I-O DATA、旧社名：アイ・オー・データ機器)は11月25日、法人向けNAS「LAN DISK」の新たなフラッグシップモデル「HDL-LHシリーズ」を発表した。独自の「ワンタッチセキュア」に加え、多要素認証(MFA)、SMBアカウントロック、スナップショットなどのセキュリティ・データ保護機能を搭載。10GbE対応LANポート2基も標準装備する。出荷は12月中旬を予定している。

物理ボタンとMFA、SMBアカウントロックで不正アクセス対策

新たなフラッグシップモデルは創業50周年記念の第3弾となる。2ドライブのデスクトップ型「HDL2-LHシリーズ」と4ドライブのラックマウント型「HDL4-LHUシリーズ」を用意し、容量は前者が2TB～64TB、後者が4TB～128TB。価格は2TBモデルの31万9000円～、最大128TBモデルは234万8500円となる。2027年にはデスクトップ型の4ドライブ、6ドライブモデルも投入する予定だ。

同社は2003年からNASブランド「LAN DISK」を展開している。近年はランサムウェアや不正アクセスに加え、誤操作やハードウェア障害など企業データを取り巻くリスクが多様化。業務データの大容量化や複数端末による同時アクセスも進んでいることから、新シリーズではセキュリティ、性能、ハードウェアの信頼性を重点的に強化した。

特徴的なのが、管理画面へのアクセスを物理的に制御する独自機能のワンタッチセキュアだ。本体の物理ボタンを押さなければ管理画面にログインできない仕組みで、ネットワーク上からの操作だけによるなりすましや総当たり攻撃のリスクを低減する。

さらに、管理画面への不正ログインを防止するログインロックアウトと、Google AuthenticatorやMicrosoft Authenticatorなどの認証アプリを利用する多要素認証を搭載する。

ログインセキュリティ対策の概要

LAN DISKとして初めてSMB(Server Message Block)アカウントロックにも対応した。PCからNASへアクセスする際、ユーザー名とパスワードを6回連続で誤入力すると対象ユーザーを30分間ロックし、管理者へ通知することでブルートフォース攻撃を抑止する。macOSではOSの仕様により3回でロックされる場合がある。

SMBアカウントロックに対応した

ファイルの誤削除や誤編集への対策としてスナップショット機能も備える。NAS上のファイルやフォルダの状態を定期的に記録し、誤って変更した場合でも取得時点へ戻せる。

10GbEを2基搭載、独自の「RAIDeX」でデータ保護

ネットワークインタフェースは、10GbE×2と2.5GbE×1の計3ポートを標準搭載する。ファイル共有とレプリケーション、管理端末との接続などをポート別に分けることができ、LANカードを増設せず用途ごとにネットワークを分離できる。

CPUにはIntel Atom x7433REを採用。大容量データの閲覧・編集や複数端末からの同時アクセスを高速化する。また2.5GbEに対応することで、既存のLANケーブルを活用しながら対応ネットワーク機器への更新で高速化することも想定する。

データ保護には独自技術「RAIDeX」を採用した。内蔵HDD2台を1組のペアとしてファイル単位でミラーリングし、2台のHDDの稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失リスクを低減する。同社によると、2026年11月時点で遠隔管理サービス「NarSuS」の登録製品におけるデータ全消失事案はゼロだという。なお、出荷時設定のRAIDeXでは利用できず、別のRAIDモードへ変更する必要がある。

筐体も大型ファンや高剛性構造、インシュレーター、二重構造の防塵フィルターなどを採用し、振動、熱、ホコリによるHDDへの負荷を抑える。2ドライブモデルでは前面にステータスモニターを搭載し、HDDやネットワークの状態を確認できる。