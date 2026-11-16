この半導体ニュースのまとめ ・VicorがEdgeTech+ 2026で48V電源ソリューションを展示

・AIプロセッサやエッジコンピューティングなどの大電力用途を想定

・高効率な電力変換で電力損失と発熱を抑え、電源システムの小型化を支援

Vicorは11月16日、2026年11月18日から20日までパシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2026」において、高性能電源モジュールの製品ラインアップを展示すると発表した。

展示場所は丸文のブースで、AIプロセッサやエッジコンピューティングなど、大きな電力を必要とする用途に向けた48V電源ソリューションを紹介する。

AIプロセッサの大電力化に48Vで対応

AIプロセッサや高性能なエッジ機器では、演算性能の向上に伴って消費電力が増加しており、限られた実装面積で必要な電力を効率よく供給する技術が求められている。

Vicorの48V電源ソリューションは、高効率な電力変換と電力供給によって電力密度を高めながら、変換時の電力損失を抑えることを狙ったものとなる。

48Vで電力を伝送することで、より低い電圧で同じ電力を供給する場合と比べて配線を流れる電流を抑えられる。その後、各回路が必要とする電圧へ変換することで、配線や電源回路における損失の低減と小型化につなげることができるようになる。

電力変換時に発生する損失は熱となるため、高効率化は電源システムの熱性能や冷却負荷の改善にも寄与する。Vicorは展示を通じ、AIプロセッサやエッジコンピューティングに向けた、小型で高効率な電力供給ネットワークを提案していく予定としている。