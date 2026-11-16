デル・テクノロジーズは11月16日、福岡県保健環境研究所が大気汚染予測システム「Fcast」の計算基盤として、ワークステーション「Dell Precision 7960 Tower」を導入した事例を発表した。AIによる補正を組み合わせ、光化学オキシダントの当日予測で90％以上の精度を確保したという。

2台のワークステーションで約6時間の計算処理

福岡県では、大気汚染物質の状況を3日先まで予測し、県民に発信する仕組みの構築を進めていた。予測対象には、光化学スモッグの主成分である光化学オキシダントなどが含まれる。

予測には、気象データと排出量データを組み合わせた数百種類の化学反応や物理過程のシミュレーションに加え、AIによる補正処理が必要となる。毎日決まった時刻に予報を配信するには、膨大な出力データを短時間で安定して処理できる計算基盤が求められていた。

福岡県保健環境研究所は、56コアのCPU、GPU「NVIDIA RTX A5500」、512GBのメモリを搭載した「Dell Precision 7960 Tower」を選定。CPUのコア数やメモリ容量、AI学習用GPU、高い信頼性と堅牢性といった要件を満たしていることが理由だという。また、同研究所のITパートナーであるHPCソリューションズから推奨を受けたことも、採用の決め手となったとしている。

同研究所はDell Precision 7960 Towerを2台導入し、HPCソリューションズの支援を受けて、Fcast向けの並列処理環境とAI活用環境を構築した。計算基盤はオンプレミスで運用しており、毎日午前7時と正午の2回、約6時間ですべての計算を完了している。

2025年1月の本稼働以降、障害なく運用

Fcastは2025年1月29日に本稼働を開始した。デル・テクノロジーズによると、計算基盤は本稼働以降、障害なく稼働を続けているという。

長年蓄積してきた観測データをAIに学習させることで、光化学オキシダントの当日予測において90％以上の精度を確保した。また、外部のクラウドサービスに依存せず、オンプレミス環境に計算基盤を構築したことで、多額の運用コストを削減したとしている。これまで定期メンテナンスや修理の費用も発生しておらず、予算計画に沿って運用できているという。

今後は、新たなデータを使ってAIを再構築し、予測精度をさらに高めていくほか、気象予報データについては、熱中症予防など、ほかの分野への展開も予定している。