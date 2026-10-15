ウェザーニューズは10月15日、独自開発したAI気象予測モデル「AI-Nowcast」を、天気アプリ「ウェザーニュース」に本格実装したと発表した。

レーダー観測や地点観測データなどを利用し、雨雲の発生や発達、移動、衰退をAIで予測する。目先1～3時間先までの降水量予測の精度向上を図り、線状降水帯やゲリラ雷雨などによる気象リスクへの対応につなげるという。

急速に発達する雨雲をAIで予測

AI-Nowcastは、短時間で変化する雨雲を捉えるために開発されたAI気象予測モデルだ。狙いは、目先1～3時間における降水量の予測精度を高めることにある。

背景にあるのが、局地的な豪雨への対応だ。同社は、線状降水帯やゲリラ雷雨など、短時間で急発達する気象現象による豪雨災害が頻発していると説明する。従来の数値予報モデルだけでは、雨雲の移動や発達、衰退を正確に捉えることに技術的な限界があるという。

AI-Nowcastでは、レーダー観測や地点観測データ、ウェザーリポートを利用する。これらを基に作成した過去6年分から現在までの独自解析値を使い、雨雲の時間的・空間的な変化パターンを学習している。

雨雲の発生や発達、移動、衰退をAIによって予測。従来の物理モデルでは捉えきれなかった雨雲の急な発達を捉え、降水量予測の精度を高めるという。現地から得られるリアルタイムデータもAIへフィードバックする。

強い雨の捕捉率は1～3時間後の予測で8～10.1ポイント向上

実証実験では、AI-Nowcastと同社が採用する現行の予測モデルを比較した。検証期間は2026年8月9日から9月8日までである。

1時間に10mm以上の強い雨を対象に捕捉率を検証した結果、AI-Nowcastは現行モデルと比べ、1時間後の予測で8ポイント向上した。2時間後と3時間後では、それぞれ10.1ポイント向上した。

空振り率も考慮した総合的な評価指標「スレットスコア」も改善。現行モデルとの比較では、1時間後が約1.3倍となった。2時間後と3時間後は、それぞれ約1.6倍となった。

千葉豪雨でも実際の雨雲に近い動きを予測

AI-Nowcastは、本格実装に先立って試験運用されており、2026年8月に発生した「令和8年8月千葉豪雨」でも予測に利用された。

同社によると、この豪雨では雨雲の動きが非常に遅く、千葉県内の同じ地域で強い雨が続いた。既存の複数の気象予測モデルでは、当時の雨雲の動きを予想することが困難だったという。

試験運用中のAI-Nowcastは、実際の雨雲に最も近い動きを予想できたとしている。アメダス地点ごとの検証でも、同社の現行モデルに比べてAI-Nowcastの的中率が高かったという。

「マイ天気」に実装、3時間先までの予測精度向上へ

AI-Nowcastは、天気アプリ「ウェザーニュース」の「マイ天気」に実装される。同機能で表示する3時間先までの天気アイコンや降水量予測の精度向上につなげる。

マイ天気では、雨がいつ、どこで、どの程度降るのかをピンポイントに確認できる。同社はAI-Nowcastを活用し、線状降水帯やゲリラ雷雨の事前回避や日常的な防災対策に役立てる考えだ。

さらに、今後もAI技術と独自の観測データを組み合わせ、予測精度を継続的に高める方針だとする。気象データの高度利用を通じて、気象災害の被害軽減や社会経済活動の効率化につなげるとしている。