ダイレクトクラウドは11月25日、法人向けクラウドストレージと生成AIを組み合わせた「DirectCloud AI」の新プランを12月1日から提供すると発表した。社内文書のアクセス権限を維持したまま、AIによる情報検索や資料作成が可能。AI単体で導入できる「DirectCloud AI Plus」も同日から提供する。

社員の閲覧権限に応じてAIが回答

企業が蓄積している業務マニュアルや就業規則、提案書、技術文書などを生成AIで活用するに当たっては、機密情報へのアクセス制御やデータの取り扱いが課題となる。

DirectCloud AIでは、ストレージに設定されたアクセス制御リスト（ACL）をAIが継承する。例えば、社員が就業規則についてAIに質問した際、閲覧権限のない人事関連資料や経営層向けの文書は参照されない。

視覚言語モデル（VLM：Vision Language Model）を活用することで、図面やグラフ、表を含むPDFの検索にも対応する。

同日、社内文書を活用して資料を生成する新機能「DirectCloud AIアシスタント」の提供も開始された。

自然言語による指示で提案書や報告書などを作成でき、Word（DOCX）、PowerPoint（PPTX）、PDF、HTML形式での出力に対応する。管理者はAIによる作業の履歴を管理画面から確認できる。

生成した報告書のプレビュー画面

ChatGPTやClaude、Copilotからも社内文書を活用

外部の生成AIサービスとの連携にはMCP（Model Context Protocol）を利用する。社員はChatGPT、Claude、CopilotなどからDirectCloudに接続し、自身に付与された権限の範囲内でファイルを検索・取得できる。

管理者はMCPを介した操作を機能ごとに制限できるほか、上位プランでは利用者単位でMCPの使用を制御できる。

データは国内のAWS（Amazon Web Services）に保管され、入力データやAIの生成結果をモデルの学習に利用されることはない。AIの処理を国内で行う必要がある企業向けには、国内リージョンに対応したモデルも用意する。

ただし、MCPで接続する外部AIサービスにおけるデータの取り扱いは、各サービスの契約条件に従う。

既存のファイルサーバを利用する企業向けにも新プラン

従来、DirectCloud AIはクラウドストレージのオプションとして提供されていたが、今回、両サービスを一括で契約できるようにした。

ストレージとAIのセットプランは、月額5万7200円から。ストレージの容量などに応じて5種類のプランを用意する。

一方、DirectCloud AI Plusは、他社のクラウドストレージやファイルサーバーを利用している企業も対象とする。AIで利用する文書を専用のストレージ領域に格納する仕組みで、既存のファイル管理基盤を全面的に移行することなく導入できる。料金はAI用の容量100GBで月額3万円から。

いずれも年間契約の場合の税別価格。