パーソルワークスイッチコンサルティングは11月10日、岡山県美咲町の「CIO補佐官等事業」を受託したと発表した。同事業では、行政手続きのオンライン化や庁内業務の改善に向け、計画策定から施策の検討・実行までを支援するほか、導入したツールの運用定着にも伴走する。AIツールの選定や運用ルールの策定も対象となる。

行政手続きを「書かない・待たせない」仕組みに

今回の事業では、「書かない・待たせない・迷わせない・行かせない」の4原則に基づき、利用者の視点から行政業務を設計する。DX推進を担当する美咲町のくらし安全課と原課7課を対象に、各課との打ち合わせを通じてDX推進や業務効率化を支援する予定だという。

具体的には、まず業務手順を可視化し、改善が必要な業務を特定する。その後、費用をかけずに実施できる施策も含めて改善策を検討し、実行まで一貫して支援する。対象となるのは、手作業や紙による運用に時間がかかっている業務や、改善の優先順位を決めにくい業務などである。

同社は、他の自治体を支援してきた事例や知見を活用し、各課の課題に応じた改善案を提示する。職員数や予算が限られる小規模自治体を想定し、業務を代替・補完するICTツールの提案や導入、運用の定着まで支援するとしている。

AIツールを試行し、選定と運用ルール策定を支援

AIツールについては、美咲町が検討しているツールのトライアルを実施する。参加者や評価の観点を整理した上で、必要なツールの選定を支援するという。加えて、法令遵守やセキュリティ上のリスクを考慮した運用ルールの策定も支援対象となる。

AIツール導入から運用ルール制定までサポート

美咲町は、行政手続きのオンライン化と簡素化を進め、住民が場所や時間を問わず行政サービスを利用できる環境の整備を目指す。併せて、職員が付加価値の高い対面業務や企画業務に注力できる体制への移行を図るとしている。