ウォンテッドリーは11月10日、ビジネスSNS「Wantedly」に蓄積された募集・応募データを分析した「AI時代の募集・求職者動向調査」の結果を発表した。

同調査は、生成AIの普及前にあたる2021年9月～2022年8月と、普及後の2025年9月～2026年8月の各1年間を比較し、AI関連の仕事に対する企業の募集動向と求職者の応募動向を分析したもの。

AI関連の募集・応募は約4.3倍、全体の8％に

募集タイトルに「AI」「生成AI」「LLM」「機械学習」「ChatGPT」などの関連用語を含むものをAI関連の募集として集計した調査によると、タイトルにAI関連の言葉を含む募集は、生成AIの普及前と比較して約4.3倍に増加した。また、これらの募集に対する応募も約4.3倍となった。

2025年9月～2026年8月の1年間で見てみると、Wantedlyで新たに公開された募集全体の約8％がAI関連となっており、応募についても、全体の約8％をAI関連が占めている。

一方で、2021年9月～2022年8月の時点では、AI関連の募集・応募が占める割合はいずれも2％台にとどまっていた。

ビジネス職への応募は約8.6倍、エンジニア職は約3.2倍

AI関連の募集のうち、タイトルに職種名が記載されているものをビジネス職とエンジニア職に分類したところ、ビジネス職の募集は生成AIの普及前と比較して約5.7倍に増加した。エンジニア職の約2.9倍を上回る結果となった。

応募についても同様の傾向が見られ、ビジネス職は約8.6倍、エンジニア職は約3.2倍となった。

同社によると、生成AIが普及し始めた2022年9月～2023年8月の1年間では、AI関連の募集のうち、エンジニア職がビジネス職の約1.6倍を占めていた一方で、今回の調査では、企業の募集と求職者の応募の双方でビジネス職の伸びがエンジニア職を上回っており、AI関連の仕事が技術開発を担う職種から、ビジネス領域にも広がっていることが分かった。

「AIコンサルタント」への応募は約11.7倍、職種別で最大の伸び

職種別に見ると、ビジネス職で最も伸び率が高かったのは「AIコンサルタント」で、募集は約7.0倍、応募は約11.7倍となった。

次いで「AI営業・セールス」は募集・応募ともに約6.6倍、「AIマーケター」は募集が約5.1倍、応募が約8.8倍となった。

また、「AIカスタマーサクセス」は募集が約4.2倍、応募が約6.5倍、「AI推進・導入支援」は募集が約3.5倍、応募が約8.6倍だった。

一方、エンジニア職で最も伸び率が高かったのは、AIを活用したプロダクトの企画から開発進行までを管理する「AI PM/PdM」で、募集が約8.4倍、応募が約8.6倍となった。

「AIエンジニア」は募集が約3.1倍、応募が約4.3倍、「AIリサーチャー・サイエンティスト」は募集が約1.7倍、応募が約1.2倍だった。

これに対し、機械学習モデルの作成・運用を担う「機械学習/MLエンジニア」は、募集・応募ともに約0.9倍となり、ほぼ横ばいだった。