Redditは10月29日（米国時間）、2026年第3四半期の決算発表に合わせて、ログインを前提としたサービスへの移行方針を明らかにした。

同社の共同創業者兼CEOであるスティーブ・ハフマン（Steve Huffman）氏は、株主向けレターで、ログインしているユーザーを中心としたサービスへ移行する考えを示した。

2026年第4四半期に米国外の一部市場でログイン必須化の試験を開始し、その結果を踏まえ、世界的な展開に向けたサービスのあり方を検討する。本稿執筆時点で、試験の対象国や全世界への導入時期などは明らかにされていない。

GoogleのAI検索拡大で検索流入が減少

Redditがサービスの方針を見直す背景には、Google検索からの流入減少がある。

同社によると、2026年第3四半期には検索経由の流入が大きく減少し、四半期後半にかけて減少ペースが加速した。特に影響が大きかったのは、ログインしていないユーザーやWeb経由のアクセスだった。

この傾向は第4四半期に入っても続き、10月には検索経由の流入が週平均で100万件以上減少したという。

同社は、この減少傾向が続いた場合、約1億3000万人を基準とする1日当たりのユニークアクティブユーザー数が、第4四半期に10％台前半の割合で減少する可能性があると説明している。

ハフマン氏は決算説明会で、Google検索からの流入が減少した要因について、AI Overviews（AIによる概要）やAIモードの拡大が最も大きいとの仮説を示した。

これらの機能が検索結果の表示方法を変え、従来のWebサイトへのリンクを下方に押し下げているほか、AIによる回答自体が外部サイトへのアクセスにつながりにくいと指摘した。

また、Redditの機械翻訳コンテンツがGoogle検索で以前より低く評価されている可能性も挙げている。

ただし、検索流入減少の原因がGoogleのAI検索機能だけにあると確定したわけではない。

ログイン必須化で広告事業とデータ保護を強化

Redditがログイン必須化を進める目的は、検索流入の減少への対応だけではない。

ハフマン氏は、ログインを前提としたサービスに移行することで、ユーザーの関心に合ったコンテンツやコミュニティを提示しやすくなり、利用者のエンゲージメント向上につながると説明している。

広告事業でも、ログインユーザーから得られる情報を活用することで、広告のターゲティング精度を高められるとしている。

同社によると、ログインユーザーとアプリ利用者は、Redditにおける収益化の80％以上を占めている。

さらに、ログイン必須化には、Redditに蓄積された投稿やコメントなどのデータへのアクセスを保護し、各国で進む規制の変化に対応しやすくする狙いもある。

Redditは今後、Google検索などの外部サービスからの流入に依存するだけでなく、ユーザーが直接訪問し、日常的に利用するサービスへの転換を進める方針だ。

GoogleのAI検索が普及するなか、Webサイトへの流入を前提としてきたサービスが、利用者との関係をどのように構築するかが問われている。