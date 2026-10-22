リコージャパンは10月21日、オンプレミス環境での生成AI活用を導入から運用まで一貫して支援する「RICOH オンプレLLMスターターキット」について、GPUサーバを月額で利用できるサーバレンタルプランを同月22日より提供開始することを発表した。

短納期でLLMを利用可能に

今回提供を開始するサーバレンタルプランは、「RICOH オンプレLLMスターターキット」のスタンダードモデルとして提供しているラック型GPUサーバをレンタルで提供するモデル。

リコー製LLM、生成AI開発プラットフォームDify（ディフィ）の他、LLM動作に必要なソフトウェアをあらかじめキッティングして提供。利用者は設定作業を行うことなく、セキュアな環境で生成AIを使い始められるという。

任意の期間で計画的に利用

GPUサーバをレンタル形式で提供するため、利用者は長期間納品待ちすることなく初期投資を抑えながらLLMを導入できるようになる。1年、3年、5年など任意のレンタル期間を設定できる。

また、「Dify」を活用したAIアプリケーションの構築支援や、導入時教育などを通じて、利用者のAI活用を継続的にサポート。セキュアなオンプレミス環境で業種や業務に合わせたAI活用を支援し、業務効率化と生産性向上を促進する。