Windows 11ではAI機能の搭載が進む一方、これらの機能を無効化するための設定やポリシーが、エディションによって異なっている。特に一般ユーザー向けのHomeでは、ProやEnterpriseなどで利用できるAI機能の制御ポリシーが提供されていないケースがある。
Neowinは、「Microsoft keeps adding AI to Windows 11, and most users can't fully disable it - Neowin」において、Windows 11のAI機能と無効化設定の対応状況を整理し、Microsoftに対して一般ユーザーにも柔軟な設定手段を提供するよう求めた。
AI機能の有用性は人それぞれであり、日常的に活用しているユーザーもいれば、不必要と考えるユーザーもいる。MicrosoftはAI機能を推進する方針を維持し、前者に友好的な立場を取る。
一方、AI機能を必要としないユーザーにとっては、機能を十分に制御できないことが不便や煩わしさにつながる。Neowinは、Microsoftが一般ユーザーにも柔軟な設定手段を提供すべきだと指摘している。
今回Neowinは、執筆時点におけるWindowsのAI関連ポリシーと対応エディションを調査し、その一覧を公開した。Microsoftが公式にまとめた一覧ではないものの、エディションによってAI機能の制御手段に違いがあることがわかる。
Windows 11 Homeでは制限、AI機能を無効化できるエディションは？
Windowsに搭載されたAI機能は、設定アプリから無効化できるものがある一方、詳細な制御にはポリシー設定が必要となる場合もある。こうしたポリシーの対応状況は、Windows 11のエディションによって異なっている。
EnterpriseやEducation、IoTエディションでは柔軟なポリシー設定を利用できる。一方、一般ユーザー向けに展開しているHomeエディションには提供しておらず、Proエディションでも不完全な対応にとどまっている。
これはAI機能に限った話ではないが、今回はAI機能に限定して話を進める。Neowinの調査に基づくAI関連ポリシーと対応エディションの一覧は次のとおり。なお、Microsoftの公式資料では、一部のポリシーについて対象OSが「Windows Insider Preview」と記載されており、利用できる環境には注意が必要だ。
|AI機能
|Home・Proでのポリシー対応
|対応ポリシーと提供対象
|設定のAIエージェント
|Home・Proともに非対応
|DisableSettingsAgent：Enterprise、Education、IoT Enterprise
|Click to Do
|Proのみ対応
|DisableClickToDo：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise
|Recallのスナップショット保存
|Proのみ対応
|DisableAIDataAnalysis：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise
|Recall
|Proのみ対応
|AllowRecallEnablement：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise
|ペイントのコクリエイター
|Proのみ対応
|DisableCocreator：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise
|ペイントの生成塗りつぶし
|Proのみ対応
|DisableGenerativeFill：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise
|ペイントの画像生成
|Proのみ対応
|DisableImageCreator：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise
|エージェントコネクター
|Home・Proともに非対応
|ConfigureAgentConnectors：Enterprise、Education、IoT Enterprise
|エージェントコネクターアクセス
|Home・Proともに非対応
|AgentConnectorAccess：Enterprise、Education、IoT Enterprise
|エージェント同意管理
|Home・Proともに非対応
|AgentConsentDuration：Enterprise、Education、IoT Enterprise
|高度なRecall制御
|Proでは一部対応
|高度な制御ポリシーの多くはEnterprise、Education、IoT Enterpriseに限定
なお、RecallはCopilot+ PC向けの機能で、スナップショットの保存は初期状態で無効となっている。ユーザーはWindowsの設定画面から保存の有効・無効を切り替えられるほか、Recall自体を削除することも可能だ。表はあくまで管理用ポリシーの対応状況を示しており、ユーザー自身による機能の無効化ができないことを意味するものではない。
Copilotアプリは一覧に含まれない。アプリ自体をアンインストールできるためだ。一方、Homeエディションにはグループポリシーエディターが標準搭載されておらず、AI関連ポリシーの多くもサポート対象外となっている。
Homeエディションでは、AI機能を制御するためのポリシーが限られている。一方、EnterpriseやEducationなどでは、より多くの制御ポリシーが提供されている。こうした違いについて、AI機能を必要としない一般ユーザーにも、より柔軟な選択肢を提供すべきだというのがNeowinの主張だ。
AI機能そのものより「無効化できないこと」が問題
Neowinの記者はAI機能の存在が問題なのではなく、機能を調整できないことが問題だと主張した。Windowsには今後さらに多くのAI機能が搭載されると予想されるが、不必要と感じているユーザーにとって、ますます扱いづらいシステムに進化していく可能性がある。
記者は「もう少しバランスを取ることができれば、おそらく誰にとっても有益になる」と述べ、Microsoftにポリシー設定の解放を望む意見を伝えている。