Windows 11ではAI機能の搭載が進む一方、これらの機能を無効化するための設定やポリシーが、エディションによって異なっている。特に一般ユーザー向けのHomeでは、ProやEnterpriseなどで利用できるAI機能の制御ポリシーが提供されていないケースがある。

Neowinは、「Microsoft keeps adding AI to Windows 11, and most users can't fully disable it - Neowin」において、Windows 11のAI機能と無効化設定の対応状況を整理し、Microsoftに対して一般ユーザーにも柔軟な設定手段を提供するよう求めた。

AI機能の有用性は人それぞれであり、日常的に活用しているユーザーもいれば、不必要と考えるユーザーもいる。MicrosoftはAI機能を推進する方針を維持し、前者に友好的な立場を取る。

一方、AI機能を必要としないユーザーにとっては、機能を十分に制御できないことが不便や煩わしさにつながる。Neowinは、Microsoftが一般ユーザーにも柔軟な設定手段を提供すべきだと指摘している。

今回Neowinは、執筆時点におけるWindowsのAI関連ポリシーと対応エディションを調査し、その一覧を公開した。Microsoftが公式にまとめた一覧ではないものの、エディションによってAI機能の制御手段に違いがあることがわかる。

Windows 11 Homeでは制限、AI機能を無効化できるエディションは？

Windowsに搭載されたAI機能は、設定アプリから無効化できるものがある一方、詳細な制御にはポリシー設定が必要となる場合もある。こうしたポリシーの対応状況は、Windows 11のエディションによって異なっている。

EnterpriseやEducation、IoTエディションでは柔軟なポリシー設定を利用できる。一方、一般ユーザー向けに展開しているHomeエディションには提供しておらず、Proエディションでも不完全な対応にとどまっている。

これはAI機能に限った話ではないが、今回はAI機能に限定して話を進める。Neowinの調査に基づくAI関連ポリシーと対応エディションの一覧は次のとおり。なお、Microsoftの公式資料では、一部のポリシーについて対象OSが「Windows Insider Preview」と記載されており、利用できる環境には注意が必要だ。

AI機能 Home・Proでのポリシー対応 対応ポリシーと提供対象 設定のAIエージェント Home・Proともに非対応 DisableSettingsAgent：Enterprise、Education、IoT Enterprise Click to Do Proのみ対応 DisableClickToDo：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise Recallのスナップショット保存 Proのみ対応 DisableAIDataAnalysis：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise Recall Proのみ対応 AllowRecallEnablement：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise ペイントのコクリエイター Proのみ対応 DisableCocreator：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise ペイントの生成塗りつぶし Proのみ対応 DisableGenerativeFill：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise ペイントの画像生成 Proのみ対応 DisableImageCreator：Pro、Enterprise、Education、IoT Enterprise エージェントコネクター Home・Proともに非対応 ConfigureAgentConnectors：Enterprise、Education、IoT Enterprise エージェントコネクターアクセス Home・Proともに非対応 AgentConnectorAccess：Enterprise、Education、IoT Enterprise エージェント同意管理 Home・Proともに非対応 AgentConsentDuration：Enterprise、Education、IoT Enterprise 高度なRecall制御 Proでは一部対応 高度な制御ポリシーの多くはEnterprise、Education、IoT Enterpriseに限定

なお、RecallはCopilot+ PC向けの機能で、スナップショットの保存は初期状態で無効となっている。ユーザーはWindowsの設定画面から保存の有効・無効を切り替えられるほか、Recall自体を削除することも可能だ。表はあくまで管理用ポリシーの対応状況を示しており、ユーザー自身による機能の無効化ができないことを意味するものではない。

Copilotアプリは一覧に含まれない。アプリ自体をアンインストールできるためだ。一方、Homeエディションにはグループポリシーエディターが標準搭載されておらず、AI関連ポリシーの多くもサポート対象外となっている。

Homeエディションでは、AI機能を制御するためのポリシーが限られている。一方、EnterpriseやEducationなどでは、より多くの制御ポリシーが提供されている。こうした違いについて、AI機能を必要としない一般ユーザーにも、より柔軟な選択肢を提供すべきだというのがNeowinの主張だ。

AI機能そのものより「無効化できないこと」が問題

Neowinの記者はAI機能の存在が問題なのではなく、機能を調整できないことが問題だと主張した。Windowsには今後さらに多くのAI機能が搭載されると予想されるが、不必要と感じているユーザーにとって、ますます扱いづらいシステムに進化していく可能性がある。

記者は「もう少しバランスを取ることができれば、おそらく誰にとっても有益になる」と述べ、Microsoftにポリシー設定の解放を望む意見を伝えている。