Dell Technologiesは10月1日、企業向けソフトウェア「Dell System Update（DSU）」と「Dell Container Storage Modules（CSM）」に存在する複数の脆弱性について、セキュリティアドバイザリを公開した。DSUでは、悪用されるとroot権限で任意のコードを実行される恐れがある脆弱性が確認された。CSMでも、深刻度を示すCVSSスコアが最大値の10.0となる脆弱性が2件確認されており、Dellは修正版への更新を推奨している。

Dell System Updateに脆弱性5件、root権限でコード実行の恐れ

DSUは、DellのPowerEdgeサーバなどでBIOSやファームウェア、ソフトウェアの更新を管理するツール。WindowsとLinuxに対応しており、企業のIT管理者などが利用する。

Dellが公開したセキュリティアドバイザリ「DSA-2026-324」によると、DSUでは計5件の脆弱性が確認された。

このうち、最も深刻度が高いのが「CVE-2026-86360」だ。ファイルパスの検証が不十分なことに起因するパストラバーサルの脆弱性で、CVSSスコアは9.6、深刻度は緊急（Critical）と評価されている。

悪用された場合、認証されていないリモートの攻撃者がファイルシステムに不正アクセスし、root権限で任意のコードを実行する可能性がある。Dellは、脆弱性の悪用によってアプリケーションだけでなく、基盤となるオペレーティングシステム全体が侵害される恐れがあると説明している。

このほか、権限昇格につながる脆弱性2件（CVE-2026-86361、CVE-2026-86362）、証明書の検証不備による脆弱性（CVE-2026-63697）、パストラバーサルの脆弱性（CVE-2026-71168）も修正された。

Container Storage ModulesにもCVSS 10.0の脆弱性2件

Dellは同日、コンテナ環境のストレージ管理に関連するソフトウェア「Dell Container Storage Modules（CSM）」についても、複数の脆弱性を修正したと発表した。

セキュリティアドバイザリ「DSA-2026-448」では、Dell独自のコードに関する13件の脆弱性に加え、サードパーティーコンポーネントに存在する脆弱性が報告されている。

このうち「CVE-2026-63688」と「CVE-2026-63692」は、いずれもCVSSスコアが最大値の10.0と評価されている。

CVE-2026-63688は、重要な機能に対する認証の欠如に起因する脆弱性。認証されていないリモートの攻撃者が悪用すると、登録されているストレージアレイの管理者認証情報に不正アクセスされる可能性がある。

一方、CVE-2026-63692も認証機能の不備に関する脆弱性で、認証されていないリモートの攻撃者によって権限を昇格される恐れがある。

さらに、CSM Operatorには、攻撃者がクラスターノードのrootレベルのアクセス権を取得する可能性がある脆弱性「CVE-2026-67269」も存在する。こちらのCVSSスコアは9.9と評価されている。

このほか、ハードコードされた認証情報に関する脆弱性なども報告されている。

影響を受けるバージョンと対策

Dellが公表した影響を受けるバージョンと修正版は次のとおり。

製品 影響を受けるバージョン 修正版 Dell System Update（DSU） 2.3.0.0より前 2.3.0.0以降 Dell Container Storage Modules（CSM） 1.18.0より前 1.18.0以降

Dellは、これらの脆弱性への対策として、修正版への更新を推奨している。特にDSUのCVE-2026-86360については、可能な限り早期にアップデートするよう呼びかけている。