Datadogは3月10日、「Datadog MCP Server」の一般提供を開始した。これにより、開発や運用のワークフローにAIエージェントを組み込む開発者に向けて、リアルタイムのオブザーバビリティデータへのアクセスを提供。開発者は使い慣れたAIコーディングエージェントや統合開発環境(IDE)内でリアルタイムのテレメトリを活用して迅速にデバッグを行い、既存のセキュリティ、ガバナンス管理のもとで安全にアクションを実行できるという。

「Datadog MCP Server」の概要

昨今では、AIエージェントをワークフローへ組み込むことが標準的な取り組みとなっており、エンジニアリングチームにはAIエージェントを運用化し、そのプロセスに伴う高度な複雑性に対応することが求められているという。そのためには、本番データへの安全かつガバナンスを確保したアクセス、統合に伴うオーバーヘッドの削減、コンプライアンス要件への適合が必要とのこと。

Datadog MCP Serverは、エージェント型システム向けに設計された専用インタフェースであり、Datadogの統合オブザーバビリティプラットフォームをAIワークフローへ直接拡張する。

「Datadog MCP Server」を利用した開発者のオンボーディングのユースケース

たとえば、本番環境の問題を調査する際にリアルタイムのログ、メトリクス、トレースを Codex、Claude Code、CursorなどのAIコーディングエージェントへ直接提供し、コンテキストを切り替えることなく迅速にデバッグし、アクションを実行できるという。

また、Datadogのプロアクティブ(能動的な)な検知、修復シグナルを活用できるようにし、エージェントが自動的に問題を調査し対応できるよう支援し、カスタムAIエージェントにリアルタイムのオブザーバビリティとインテリジェンスへの直接アクセスを付与する。

さらに、エージェント通信のための動的かつ専用設計のプロトコルを提供することで、破壊的変更のリスクを低減するなど、AIワークフローにおけるデータアクセスを簡素化しているという。