英国立サイバーセキュリティセンター(NCSC: National Cyber Security Centre)は2026年3月2日(英国時間)、「Alert: NCSC advises UK organisations to take action following conflict in the Middle East｜National Cyber Security Centre - NCSC.GOV.UK」において、イラン政府およびイランに関係する脅威組織によるサイバー攻撃に注意を喚起した。

これは米国およびイスラエルと、イランとの間で勃発した紛争が原因とされる。NCSCは「現時点で大きな変化はない」と前置きをしつつ、紛争の急速な進展により状況が変わる可能性を指摘した。

予想される脅威の概要

NCSCの分析に基づく脅威の概要は次のとおり。

中東に拠点またはサプライチェーンを所有する組織および団体は、間接的なサイバー攻撃のリスクが高まっている

イラン政府およびイランに関係する脅威組織は、少なくとも何らかのサイバー攻撃を行う能力を保持している可能性が高い

後者について補足すると、本稿執筆時点においてイラン政府は同国内のインターネット接続を遮断しており、通常であればサイバー攻撃を行うことはできない。しかしながら同国の国家支援を受けている脅威グループは、このような状況下においても標的への攻撃能力を「ほぼ確実に」保持しているとされる。

推奨される防衛策

NCSCが組織に対して推奨する防衛策の概要は次のとおり。

外務省の公開データによると、日本とイランは伝統的友好関係の発展に努めているとされる(参考：「イラン基礎データ｜外務省」)。しかしながら、紛争の状況下において情勢は流動的と予想されており、国内組織においても警戒を強化することが適切と言える。

前述の防衛策は英国内の組織に対するガイダンスとなるが、国内組織においても参考となる情報が含まれており、セキュリティの強化に活用することが望まれている。