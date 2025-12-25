NVIDIAは12月22日(米国時間)、「Security Bulletin: NVIDIA Isaac Launchable - December 2025｜NVIDIA」において、同社のロボット開発フレームワーク「Isaac Launchable」から緊急の脆弱性が発見されたと発表した。

これら脆弱性を悪用されると、コードの実行、権限昇格、サービス拒否、情報漏洩、データ改ざんなどにつながる可能性があるという。

Security Bulletin: NVIDIA Isaac Launchable - December 2025｜NVIDIA

脆弱性に関する情報

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

脆弱性が存在する製品

脆弱性が存在するとされる製品およびバージョンは次のとおり。

Isaac Launchable バージョン1.1よりも前のバージョン

脆弱性を修正した製品

脆弱性を修正したとされる製品およびバージョンは次のとおり。

Isaac Launchable バージョン1.1

対策

これら脆弱性はNVIDIA AI Red Teamに所属するDaniel Teixeira氏により発見された。攻撃者は埋め込まれた認証情報を使用して不正アクセスし、特権昇格およびコードの実行が可能とされる。一連の攻撃に成功すると、システムを完全に侵害される可能性がある。

修正された脆弱性の深刻度はすべて緊急(Critical)と評価されており注意が必要。NVIDIAは同製品の利用者に対して最新バージョンへの速やかなアップデートを推奨している。