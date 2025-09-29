アサヒグループホールディングスは9月29日、サイバー攻撃の影響を受けシステム障害が発生したと発表した。

サイバー攻撃の影響

発表時点で、個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないが、システム障害により以下の業務を停止しているという。

国内グループ各社の受注・出荷業務

客様相談室などのコールセンター業務

今後の対応

復旧に向けた調査および対応を進めているが、復旧のめどは立っていないという。

なお、発表時点で発生しているシステム障害の範囲は、日本国内に限られるとのこと。