Android Police Teamはこのほど、「Google's dark web monitoring will soon be free for everyone」において、Google Oneサービスの一つとして提供されている「ダークWebレポート」が無料で利用できるようになると伝えた。

「ダークWebレポート」とは

ダークWebレポートは有料のGoogle Oneメンバーシップ加入者向けに提供されているアイデンティティ監視サービス。ダークWebに次の個人情報が漏洩しているかどうかを監視することができる(参考:「How dark web report works - Google One Help」)。

氏名

住所

電話番号

メールアドレス

ユーザー名

パスワード

社会保障番号(SSN: Social Security number) - 米国ユーザーのみ

サービスの無料化

GoogleはGoogle Oneアプリのバナーを通じて7月下旬からダークWebレポートがアプリから使用できなくなると通知した。この件に関するヘルプページにて、「Results about you(あなたに関する検索結果)」に機能を統合すると明らかにしている(参考:「What's happening to VPN by Google One and dark web report? - Computer - Google One Help」)。

この機能統合により、GoogleアカウントユーザーはダークWebレポートを無料で利用できるようになる。しかしながら、現在の「Results about you」は日本語に対応しておらず、日本からはサービスを利用することができない。

日本はサポート対象外

日本語ユーザーに対するダークWebレポートのサービス停止と、「Results about you」サービスの開始が同時期に行われるかは不明。サービスの無償化によりユーザーのセキュリティが向上することは歓迎されるが、Googleには既存のユーザーに影響がでないように移行することが望まれている。