インド政府は、西部グジャラート州と北東部アッサム州に合わせて投資総額1兆2500億ルピー(約2兆2000億円)規模の3つの半導体工場建設計画を2月末に承認していたが、3月13日にそれらの起工式を、同国のナレンドラ・モディ首相がオンラインで参加する形で開催された。

同式典においてモディ首相は「インドが世界有数の半導体生産ハブになる日も遠くはない。3つの工場はインドの経済成長や技術革新を促進するだろう」と述べ、半導体の国産化を加速させていく考えを示した。

13th March 2024 - a special day in India's efforts to become a hub for semiconductors. Tomorrow, will take part in the ‘India’s Techade: Chips for Viksit Bharat’ programme and lay the foundation stones for three semiconductor facilities worth over Rs. 1.25 lakh crore.



