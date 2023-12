Bleeping Computerは12月12日(米国時間)、「Avira antivirus causes Windows computers to freeze after boot」において、Aviraのアンチウイルスソフトウェアのセキュリティアップデートに不具合が存在し、Windowsの起動後にフリーズする問題が発生していると報じた。

Avira antivirus causes Windows computers to freeze after boot

Windowsで起きる不具合の詳細

Bleeping Computerによると、この問題は2023年12月8日ごろから発生が確認されており、影響を受けた場合はWindows10およびWindows11がフリーズする、マウス以外反応しない、ログインできないなどの症状が発生するという。

RedditおよびAviraのユーザフォーラムへ投稿された情報によると、Aviraのアンチウイルスソフトウェアをインストールしているユーザーに問題が発生しており、起動時にWindowsデスクトップの読み込みに失敗して黒い画面が表示されることもあるとしている。

問題なく起動できた場合においても、Aviraアンチウイルスソフトウェアが起動してからおおよそ20秒でシステムがフリーズし、物理スイッチで電源を落とす以外に何もできなくなると報告されている。

不具合の解決策

この問題を解決したユーザーの報告をまとめると、次のような解決策があるとされる。

起動後の20秒以内にAviraアンチウイルスソフトウェアをアンインストールする

セーフモードで起動中にAviraアンチウイルスソフトウェアをアンインストールする

システムの復元から復旧を試みる

不具合の修正されたAviraアンチウイルスソフトウェアの更新プログラムが、起動直後に自動的にインストールされることを祈る

Bleeping Computerはアンインストールに成功し、症状が改善した場合は速やかに無料のWindows Defenderを有効化することを推奨している。AviraはBleeping Computerの問い合わせに対し、最近のアップデートにより特定の条件下でAviraの内部ファイアウォールが原因で問題が発生するとして、原因がAviraアンチウイルスソフトウェアにあることを認めている。

また、2023年12月11日に展開した更新プログラムによりこの問題は修正されると回答している。しかしながら、フリーズするまでに自動更新が機能するかは未知数であり、自動更新されない場合はAviraユーザサポートへ問い合わせてほしいとしている。