AmazonとAnthropicは9月25日、AmazonがAnthropicに最大40億ドルを投資することを発表した。Amazonは少数株主になり、生成AI関連で協業する。

Anthropicは生成AI「Cloude」を開発するAIスタートアップ。自然言語で対話しながらサマリー作成やコード作成などができるモデルで、7月には「Claude 2」を発表している。

両社の提携は信頼性と性能に優れた基盤モデルを開発することで協業するというもので、Amazonによる出資はその一部となる。提携の下、Amazon Web Services(AWS)はAnthropicの主要なクラウドプロバイダとなり、AnthropicのAIをAWSの顧客がアクセスできるようにするという。

AWSの機械学習アクセラレーター「AWS Trainium」、AIチップ「AWS Inferentia」でも協力し、これらの技術を使って基盤モデルの構築。トレーニング、デプロイなどを行う。

また、API経由で基盤モデルを利用できるマネージドサービス「Amazon Bedrock」のサポートも拡大し、開発者はAmazon Bedrockを使ってAnthropicのモデル上にサービスを構築できるという。

Amazon CEOのAndy Jassy氏はX(旧:Twitter)で、「Dario(AnthropicのCEO兼共同創業者のDario Amodei氏)とAnthropicチーム、Anthropicの基盤モデルを尊敬している。一緒にたくさんの顧客の体験を向上できると信じている」とコメントしている。

Excited to share we’re expanding our collaboration with @AnthropicAI. AWS will now be Anthropic’s primary cloud provider and help build, train, and deploy its future foundation models on Trainium and Inferentia chips. I have tremendous respect for Dario, the Anthropic team, and… pic.twitter.com/OBTyfuuKoH