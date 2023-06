Cisco Systemsは6月7日(米国時間)に「Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Software for Windows and Cisco Secure Client Software for Windows Privilege Escalation Vulnerability」において「Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Software」と「Cisco Secure Client Software」に脆弱性が存在すると伝えた。

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Software for Windows and Cisco Secure Client Software for Windows Privilege Escalation Vulnerability

修正対象の脆弱性は「CVE-2023-20178」として特定され、その深刻度は共通脆弱性評価システム(CVSS: Common Vulnerability Scoring System)のスコア値7.8で重要(High)と評価されている。影響を受けるとされる製品は次のとおり。

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Software for Windows

Cisco Secure Client Software for Windows

脆弱性の深刻度は「重要(High)」であり、緊急(Critical)には分類されていない。しかし、このほど研究者によって概念実証(PoC: Proof of Concept)が公開されたことで状況が変わった。

脆弱性「CVE-2023-20178」を悪用して任意のファイルを削除するPoCが「Wh04m1001/CVE-2023-20178」において公開された。公開されたPoCは脆弱性の研究に利用されるが、同時に、サイバー犯罪者によっても悪用される。PoCが公開されたことで状況はよりリスクが高くなっている。該当する製品を使用している場合はただちにアップデートを適用することが望まれる。