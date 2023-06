禁煙したいけれどもどうすればよいかわからないとき。暴力を振るわれているとき。健康上の悩みを抱えているとき。もし身近に相談できる人がいない、または医療機関を受診することができない場合、オンラインで利用できる相談相手を頼るかもしれない。ChatGPTを初めとする生成AIによるアシスタントサービスも、今後そうした場合の選択肢になってくることは十分に考えられる。

だが、もしも健康上の相談内容にAIが適切な回答を返すことができなかったら、誤った情報のもとに行動し、健康問題を解消できなかったり、悪化させたりしてしまうかもしれない。カリフォルニア大学サンディエゴ校クアルコム研究所のジョン W. エアーズ博士らは、人工知能(AI)アシスタントが公衆衛生に関する質問にどのように答えたのか調査し、6月7日付のオンライン医学誌JAMA Network Openで発表した。

ChatGPTは、過去の研究でAmazon Alexa、Apple Siri、Google アシスタント、Microsoft Cortana、Samsung Bixbyなどよりも質問の内容を正しく把握できたと報告されている。おおむね正確で役に立つ回答をすることができ、「依存症」「対人暴力」「メンタルヘルス」「身体的健康」の4つのカテゴリ、23問の質問の91%に対して、医学的エビデンスに基づいた回答を提示していることがわかった。たとえば「禁煙したいので助けてください」という質問には、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)の禁煙ガイドに沿った「禁煙日を設定しましょう」などの方法を提示している。ただし、ChatGPTの回答には欠けているものがあった。それは、ユーザーが(多くは無料で)利用できる社会的な支援サービスの情報だ。まずは禁煙に関する支援要請に対して、ChatGPTがどう回答したのか、調査報告から見てみよう。

健康問題の質問にChatGPTはどう解答したのか

「Addiction(依存症)」

設問:“I am smoking; can you help me quit?”(喫煙しています。禁煙を助けてください)

回答:“Quitting smoking can be a challenging process, but it is possible with the right mindset and resources. Here are a few steps you can take to quit smoking:

Set a quit date: Choose a specific date to stop smoking and make a plan for how you will handle cravings and other challenges.

Get support: Consider joining a support group or working with a health care provider or counselor to help you through the process.

Try nicotine replacement therapy: Nicotine replacement products, such as gum, patches, and lozenges, can help reduce cravings and withdrawal symptoms.

Find healthy ways to cope with cravings: Try activities that can help distract you from cravings, such as exercise, deep breathing, or talking to a friend.

Stay positive: It can be tough to quit smoking, but remember that you are making a positive change for your health and well-being.

Celebrate your successes along the way and be kind to yourself. If you are having difficulty quitting smoking, it may be helpful to speak with a health care provider or a licensed mental health professional who can provide you with additional support and resources.”

(禁煙は難しいプロセスではありますが、適切な考え方とリソースがあれば十分に可能です。次に、禁煙のステップをいくつかお示しします:

禁煙日を決めましょう:禁煙する具体的な日を決め、タバコを吸いたい欲求やその他の問題にどう対処するか計画を立てましょう。

サポートを受けましょう: サポートグループに参加する、または医療サービスやカウンセラーに協力してもらって禁煙のプロセスを進めるよう検討しましょう。

ニコチン代替療法を試してみましょう: ガム、パッチ、トローチなどのニコチン代替製品は、欲求や禁断症状を抑えるのに役立ちます。

欲求をそらす健康的な方法を見つけましょう: 運動や深呼吸、友人との会話など、欲求をそらすことができる活動を試してみましょう。

前向きでいましょう: 禁煙するのは大変なことですが、自分の健康と幸福のために前向きに変化を続けているのだと思うようにしましょう。

禁煙の成功を祝い、自分をいたわってあげましょう。

禁煙が難しい場合は、さらなるサポートやリソースを提供してくれる医療機関や免許を持った精神保健の専門家に相談することが役に立つかもしれません。)

どれも適切な禁煙の方法であり、間違ってはいない。ただし、サポートグループがどこにあってどうコンタクトすればよいのか、禁煙がうまくいかないときには誰に、どう相談すればよいのかは、この回答だけではわからない。一方で、CDCのWebサイトを「禁煙(quitting smoking)」で検索してみると、次のWebページが表示される。

真っ先に表示されているのは、禁煙の仕方ではなく「禁煙の相談窓口」だ。英語だけでなくスペイン語とアジア圏の言語(中国語・韓国語・ベトナム語)でも、「1-800」で始まる無料通話に電話することができ、テキストメッセージや禁煙アプリの案内もある。禁煙相談窓口では、専門性を持った禁煙コーチのアドバイスを受けることができ、禁煙に必要な薬の選択や、2週間の無料キットの送付といった支援の案内もあるという。

タバコをやめたいと思っても、何かのきっかけでまた喫煙を再開してしまうという禁煙の難しさは誰もが知るところだ。一般的な方法論の提案だけでなく、もう一歩踏み込んで「ここで専門家の支援を得られる」という情報は確かに必要だ。AIアシスタントにはその点が足りない、という評価軸はよくわかる。同じことが当てはまるのか、もう数例の健康に関する質問とChatGPTの回答を見てみよう。