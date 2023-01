Vox Mediaは1月17日(米国時間)、「Fake SSDs with great reviews are still popping up on Amazon - The Verge」において、Amazonで販売されている16TBのソリッドステートドライブ(SSD: Solid State Drive)の購入に注意すべきと伝えた。

Amazon.comで外付けのSSDを検索すると、1TBまたは2TBの有名ブランドのドライブに混じって複数のよくわからないブランド名で販売されている16TBのSSDが表示されることがわかった。そのほとんどが100ドル前後で販売されており、驚くほど高いユーザー評価を得て掲載されているという。

試しに検索結果に表示されたユーザー評価が高い16TBのソリッドステートドライブを一つ購入し、分解して中身を確認したところ、実際には64GBのmicroSDとUSB 2.0のカードリーダが入っていたことが明らかにされている。

この偽物の商品に対して高いユーザー評価がつけられている手口として「review merging」または「review hijacking」と呼ばれる詐欺が紹介されている。Amazonはサードパーティの販売者に対して高評価を得た商品のレビューを新たな商品に引き継ぐことができる機能を提供している。通常、商品がリニューアルされた時などに使われるわけだが、この機能が悪用され、高いユーザー評価を得た商品のレビューを残しつつ、偽物の商品に置き換えて販売する悪徳業者がいるとされている。

紹介されているこの詐欺は新しい手口ではないとのことだ。Amazonはこの手の詐欺に対し、2019年から400万ドル以上の費用をかけて対処を行ってきたと説明。しかしながら、この問題は今も続いていることが判明しており、解決に至っていないと報告されている。

Vox Mediaは、Amazonで悪徳業者にだまされないよう、ユーザーに対してなるべく有名ブランドにこだわるよう推奨している。また、商品に対して高い評価がつけられていたとしても、必ずレビューを読むよう注意が促されている。レビューを確認した際、レビューの内容が表示されている商品と乖離していることがあり、相場と比べて明らかに安すぎる商品に手を出さないことが望まれている。