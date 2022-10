Intelは、中国大連のNAND工場Fab 68(2025年3月まで段階的にSK hynixに売却中)への米国製半導体製造装置の納入に関して米商務省から今後1年間にわたり輸出規制を猶予するとの通知を受け取ったと、自社の公式Twitterにて明らかにした。

On Tuesday, October 11, Intel received a one-year authorization from the U.S. Department of Commerce to continue its current NAND memory chip operations in Dalian, China.