(左)水素再結合線の異常比が観測された高光度赤外線銀河の1つ「Mrk 273」のハッブル宇宙望遠鏡によるイメージ、(右)「あかり」が観測したMrk273のスペクトル。理論的には、Brβ線は、Brα線の約半分以下の強度になるはずであるが、この例では両者がほぼ同じ強度で検出されている。中央の輝線「PAH」は、多環芳香族炭化水素によるものであり、やはり星形成の指標となる (左)(C)NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University) (出所:JAXA Webサイト)