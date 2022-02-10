デル・テクノロジーズは2月10日、「デル ビデオ会議 ソリューション(Microsoft Teams Rooms)」を同日より提供開始すると発表した。

「デル ビデオ会議 ソリューション(Microsoft Teams Rooms)」

同ソリューションは、ビジネス向けデスクトップPCであるOptiPlexマイクロ、デル製大型モニターとロジクールの会議室ソリューション、Microsoft Teams Roomsの会議ソリューションを含む、総合的な会議室ソリューション。

会議室の予約は、Microsoft OutlookまたはMicrosoft Teamsのスケジュール設定から可能。会議室予約をしておけば、参加メンバーはワンタッチで時間通りに参加可能。

モニターはVESA規格に対応し、可動式カート、スタンド、ウォールマウントなど、さまざまな設置を行うことができる。

RS-232およびRJ45インターフェイス使用し、リモート管理ツール経由で大型モニターを管理および制御することが可能。

ワイヤレスおよびHDMIでのコンテンツ共有に対応したタッチ・コントローラーで、ビデオ会議に参加することができる。

価格（税込・配送料込）は、「デル ビデオ会議 ソリューション 小会議室用」が534,820円～、「デル ビデオ会議 ソリューション 中会議室用」が739,420円～、「デル ビデオ会議 ソリューション 大会議室用」が824,120円～。